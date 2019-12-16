На доработку «Орла», который не может улететь к Луне, попросили еще 18 млрд рублей

В ракетно-космической корпорации заявили о дефиците финансирования. Соответствующие документы направлены Роскосмосу.
«Предлагаемые решения: выделить дополнительные средства в объеме 18,1 миллиарда рублей по госконтракту ОКР „ППТК“ (ЛКИ-1) (опытно-конструкторская работа „Перспективный пилотируемый транспортный корабль“ (Летно-конструкторские испытания-1)», — говорится в материалах.
Из этих средств, к примеру, 2,7 млрд рублей требуются на разработку системы аварийного спасения корабля, 2,2 млрд — на доработку системы исполнительных органов спуска, 524 млн рублей — на доработку системы управления движением и навигацией.
В настоящее время контракт на создание космического корабля «Орел» предусматривает финансирование с 2016 по 2025 год общим объемом 57,5 млрд рублей.
Напомним, ранее сообщалось, что «Орел» превысил ограничение по массе на 2,3 тонны. Это потребует доработки корабля.