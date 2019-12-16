Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 декабря -13°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

На доработку «Орла», который не может улететь к Луне, попросили еще 18 млрд рублей

Разработчик космического корабля «Орел» запросил у Роскосмоса дополнительно 18 млрд рублей, которые пойдут на пилотируемый аппарат, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы корпорации РКК «Энергия».

Луна.
Луна.
СС0

В ракетно-космической корпорации заявили о дефиците финансирования. Соответствующие документы направлены Роскосмосу.

«Предлагаемые решения: выделить дополнительные средства в объеме 18,1 миллиарда рублей по госконтракту ОКР „ППТК“ (ЛКИ-1) (опытно-конструкторская работа „Перспективный пилотируемый транспортный корабль“ (Летно-конструкторские испытания-1)», — говорится в материалах.

Из этих средств, к примеру, 2,7 млрд рублей требуются на разработку системы аварийного спасения корабля, 2,2 млрд — на доработку системы исполнительных органов спуска, 524 млн рублей — на доработку системы управления движением и навигацией.

В настоящее время контракт на создание космического корабля «Орел» предусматривает финансирование с 2016 по 2025 год общим объемом 57,5 млрд рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что «Орел» превысил ограничение по массе на 2,3 тонны. Это потребует доработки корабля.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость