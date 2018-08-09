На фоне анонсирования новых санкций падают акции российских компаний. Подробности

На Московской бирже резко подешевели акции «Аэрофлота». Стоимость бумаг компании падала на 12,2% к закрытию торгов 8 августа (до 98,15 рублей). Утром 9 августа цена скорректировалась до 101,05 рубля (-9,57%), говорят данные торгов на сайте биржи.

Продолжает пикировать рубль — доллар стоит 66,7 рубля, евро — 77,3 рубля. Падение за сутки составило свыше двух рублей. 8 августа, доллар в пиковые моменты подскакивал до 64,8 рубля — максимума с ноября 2016 года, евро дорожал до 75 рублей, достигнув максимума с мая этого года. Бивалютная корзина выросла на 1,54 рубля — до 69,6 рубля.

Одновременно падают в цене акции крупнейших российских банков. В частности, акции Сбербанка упали на 4,26%, ВТБ — на 2,37%. Фондовые индексы также летят вниз. Индекс Мосбиржи теряет 1,4%, индекс РТС падает на 3,6%.

Колебания курса российской валюты произошли на фоне новостей о новых американских санкциях против России в связи с отравлением в Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Первый пакет санкций вступит в силу 22 августа, он предполагает ограничения на экспорт и финансовые операции, пишет znak.com.

Запретить полеты в США

Второй пакет санкций предусматривает запрет на полеты в США для «Аэрофлота» и снижение уровня дипломатических отношений, пишут «Ведомости». Он может быть введен через три месяца после первого в случае, если Россия не предоставит надежных заверений об отказе использования химического оружия и не даст согласия на полевые инспекции объектов экспертами ООН.

Санкции-плюс

В Конгресс США внесен еще один законопроект о новых санкциях против России, подготовленный сенаторами Линдси Грэмом и Бобом Менендесом. В документе предлагается не только запретить операции с российским госдолгом, но и заморозить в США активы ВЭБа, Сбербанка и ВТБ.

Также в нем есть предложение рассмотреть вопрос о признании России «государством, спонсирующим терроризм».