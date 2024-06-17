Стало известно, чем буду угощать гостей Международного юридического форума (ПМЮФ), который стартует в Санкт-Петербурге 26 июня.

Губернаторский фуршет будет организован 27 июня в Петропавловской крепости, сообщает Neva.Today.

Предстоит накормить около 1,2 тыс. гостей. Участникам мероприятия подадут черный профитроль с муссом из лосося, красной икрой, украшенный золотом, креветку гриль, эклер с копченым угрем, закуску с осьминогом, малиной и мятным соусом. Также в меню — пирожки с разной, а на десерт — фрукты, ягоды, птичье молоко или ромовая баба, указывает "Росбалт".

Ранее звездный гость украл из столичного ресторана хрустальные бокалы на один миллион рублей. Из московского ресторана Lamborghini на ул. Большая Полянка украли шесть дорогостоящих бокалов.

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