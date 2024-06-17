17 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Экономика

На губернаторском фуршете гостей форума в России будут потчевать икрой, креветками, осьминогом и ромовой бабой

Стало известно, чем буду угощать гостей Международного юридического форума (ПМЮФ), который стартует в Санкт-Петербурге 26 июня.

Губернаторский фуршет будет организован 27 июня в Петропавловской крепости, сообщает Neva.Today.

Предстоит накормить около 1,2 тыс. гостей. Участникам мероприятия подадут черный профитроль с муссом из лосося, красной икрой, украшенный золотом, креветку гриль, эклер с копченым угрем, закуску с осьминогом, малиной и мятным соусом. Также в меню — пирожки с разной, а на десерт — фрукты, ягоды, птичье молоко или ромовая баба, указывает "Росбалт".

Ранее звездный гость украл из столичного ресторана хрустальные бокалы на один миллион рублей. Из московского ресторана Lamborghini на ул. Большая Полянка украли шесть дорогостоящих бокалов.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Топ-5 маршрутов лета
Топ-5 мест отдыха с животными
На велосипеде по Барнаулу
Романтика и эстрим для двоих
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость