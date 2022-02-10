На поддержку небольшого бизнеса на Алтае потратили 6 млрд рублей

На совещании подчеркнули, что нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» — это один из основных инструментов господдержки бизнеса.

«Основным целевым показателем нацпроекта является увеличение числа занятых в малом и среднем предпринимательстве — в целом по стране до 25 млн человек к концу 2030 года», — напомнили на мероприятии.

В алтайском правительстве отметили, что в 2021 году в крае провели более 260 мероприятий для предпринимателей и лиц, желающих заняться бизнесом.

«Участникам нацпроекта было оказано более 12,5 тыс. услуг, 119 предпринимателям предоставлены поручительства региональной гарантийной организации для привлечения почти 2,3 млрд рублей кредитных средств, а 387 бизнесменам предоставлены займы региональной микрофинансовой организации на сумму 948,9 млн рублей. На реализацию комплекса федеральных и региональных мер господдержки МСП в крае в прошлом году было направлено почти 6 млрд рублей. Это позволило достичь планового показателя нацпроекта: численность занятых в секторе МСП превысила допандемийный уровень и составила более 302 тыс. человек», — подвели итоги власти Алтайского края.

Ранее правительство региона пообещало бизнесу новые формы поддержки.