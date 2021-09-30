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Экономика

На подготовку детей к школе предложили ежегодно выплачивать 20 тысяч рублей

Счетная палата предложила ежегодно выплачивать семьям на подготовку детей к школе 20 тыс. рублей за счет средств маткапитала, сообщает РИА «Новости».

Дети. Школа.
Дети. Школа.
pixabay.com.

Напомним, президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию объявил о выплате 10 тыс. рублей к началу учебного года.

В августе семьи с детьми школьного возраста получили обещанные деньги, однако, как напомнили в СП, такая выплата — единовременная.

«Учитывая, что в соответствии с поручением президента Российской Федерации единовременная выплата к школе предусмотрена только на 2021 год, было бы целесообразно рассмотреть возможность предоставления семьям ежегодно такой выплаты в размере 20 тысяч рублей за счет средств МСК», — отметили в Счетной палате.

Расходы федерального бюджета на эти цели, по предварительной оценке, составят около 60 млрд рублей в год.

Ведомство подчеркнуло, что траты на подготовку ребенка к школе в целом по России по состоянию на апрель 2021 года составляют 19,3 тыс. рублей на мальчика и 23,8 тыс. рублей на девочку.

«Эти цифры эквивалентны 35 процентам и 43 процентам среднемесячной номинальной начисленной зарплаты», — подсчитали в Счетной палате.

Ранее сообщали, что более 211 тыс. заявлений подали семьи Алтайского края на путинские выплаты к школе.

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