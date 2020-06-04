На повышение зарплат бюджетников в Алтайском крае выделят миллиард рублей

На следующей неделе этот вопрос будут подробно рассматривать и выносить на обсуждение в законодательное собрание.

«Как я уже говорил в отчете о работе правительства, по итогам 2019 года мы добились повышения зарплаты наших педагогических работников выше уровня средних показателей по экономике. Будем продолжать эту работу. Рост зарплаты наших жителей — безусловный приоритет правительства края», — уверяет губернатор.