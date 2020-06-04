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Экономика

На повышение зарплат бюджетников в Алтайском крае выделят миллиард рублей

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил краевому правительству выделить миллиард рублей на повышение заработной платы бюджетников. Об этом глава региона 4 июня написал в Instagram.

Доход. Зарплата.
Доход. Зарплата.
СС0

На следующей неделе этот вопрос будут подробно рассматривать и выносить на обсуждение в законодательное собрание.

«Как я уже говорил в отчете о работе правительства, по итогам 2019 года мы добились повышения зарплаты наших педагогических работников выше уровня средних показателей по экономике. Будем продолжать эту работу. Рост зарплаты наших жителей — безусловный приоритет правительства края», — уверяет губернатор.

Ранее сообщалось, что власти Алтайского края ожидают роста долгов по зарплате на фоне пандемии коронавируса.

Как уже писал altapress.ru, в марте педагогам отменили прибавку к зарплате, но передумали после шумихи в СМИ.

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