Началась распродажа личного имущества одного из топ-менеджеров «Изумрудной страны»

Финансовый управляющий Ирины Виноградовой, одного из руководителей «Изумрудной страны», выставил на торги ее барнаульскую квартиру в элитном доме на пр. Социалистическом, 38. Это первые торги, на которые продают личное имущество одного из признанных банкротами топ-менеджеров агрохолдинга.

Ирина Виноградова, во времена расцвета «Изумрудной страны» руководившая торговым домом «Изумрудный», признана банкротом в 2 марта 2017 года — суд ввел процедуру реализации ее имущества.

По последним опубликованным данным, в реестр требований ее кредиторов включено более 1 млрд рублей (долг возник в связи с ее поручительством по кредитам юрлиц). В ходе процедуры выявлено ее имущество на 61,8 млн рублей.

И первой на открытый аукцион выставлена четырехкомнатная квартира площадью 175,8 кв. метров в доме на пр. Социалистическом, 38. Она принадлежит Ирине Виноградовой на праве собственности. А на торги квартиру выставили по стартовой цене 7,14 млн рублей.

Открытый аукцион стартовал 18 декабря, заявки принимаются до 18 января. Торги пройдут на площадке Межрегиональной электронной торговой системы.

Недостроенный дом Ирины Виноградовой. bankrot.fedresurs.ru

Кроме этой квартиры оценку прошло и другое ее имущество, еще не выставленное на торги. Это нежилое помещение в жилом доме на ул. Шумакова, 16 площадью 174 кв. метра (Виноградовой в нем принадлежит ¼ доли), недостроенный одноэтажный кирпичный дом в пригороде Барнаула (316,7 кв. метров) и имущественный комплекс в Калманке (контора, гаражи, мойка, котельная, сырохранилище, два цеха и участок).

Кроме Ирины Виноградовой банкротами также признаны ее сестра Ольга Антипина и Александр Антипин. Их личное имущество на торги еще не выставлялось.

Что известно об Ирине Виноградовой

По данным портала «За честный бизнес», Ирина Виноградова в настоящий момент является гендиректором УК «Алтайград», заместителем гендиректора «Холдинговой компании «Изумрудная страна» и замгендиректора УК «Изумрудная страна». Она также соучредитель ряда действующих компаний.

Но подавляющее большинство компаний, в которых она либо была руководитель, либо входила в состав учредителей, находятся в стадии ликвидации либо уже ликвидированы. В ассоциацию «Изумрудная страна» входило несколько десятков сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий.

После возбуждения управлением ФСБ уголовного дела, связанного с получением кредитов «Россельхозбанка», большинство из них признаны банкротами.