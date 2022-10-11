Надо ли мобилизованному бизнесу платить налоги? 9 ответов на вопросы предпринимателей

1 Какие послабления будут сделаны для мобилизованного предпринимателя со статусом ИП?

Напомним: индивидуальные предприниматели подлежат призыву по мобилизации на тех же основаниях, что и другие граждане. Это официальное объяснение властей.

Однако военнослужащий не имеет права совмещать службу с бизнесом. Особые сложности в связи с этим — у ИП: если учредитель «ОООшки» может продать или подарить свою долю, то ИП невозможно продать, подарить или на кого-то переписать. Ему также нельзя перепоручить ведение своего бизнеса по доверенности.

В первом блоке правительственных мер поддержки никаких отсрочек для ИП нет. Но зато твердо сказано: индивидуальному предпринимателю, призванному по мобилизации, дадут право оставаться собственником бизнеса. Госдума еще не приняла эту поправку.

Когда примет, на время службы по мобилизации ИП сможет законно передать дела управляющему по доверенности и сохранить бизнес и рабочие места для наемных сотрудников. Доверенность должна быть заверена у нотариуса или командира части.