11 октября
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Экономика

Надо ли мобилизованному бизнесу платить налоги? 9 ответов на вопросы предпринимателей

На прошлой неделе правительство РФ огласило первый блок мер поддержки предпринимателей, связанных с введением частичной мобилизации. Запустить их власти обещают в ближайшее время. При этом в озвученном блоке нет освобождение от уплаты налогов предпринимателя, решившего не закрывать бизнес на время участия в спецоперации. А что есть? Altapress.ru продолжает рассказывать об этом и о том, как решать трудные проблемы мобилизованному бизнесу.

Налоги. Деньги.
Налоги. Деньги.
Pixabay.com
1 Какие послабления будут сделаны для мобилизованного предпринимателя со статусом ИП?

Напомним: индивидуальные предприниматели подлежат призыву по мобилизации на тех же основаниях, что и другие граждане. Это официальное объяснение властей.

Однако военнослужащий не имеет права совмещать службу с бизнесом. Особые сложности в связи с этим — у ИП: если учредитель «ОООшки» может продать или подарить свою долю, то ИП невозможно продать, подарить или на кого-то переписать. Ему также нельзя перепоручить ведение своего бизнеса по доверенности.

В первом блоке правительственных мер поддержки никаких отсрочек для ИП нет. Но зато твердо сказано: индивидуальному предпринимателю, призванному по мобилизации, дадут право оставаться собственником бизнеса. Госдума еще не приняла эту поправку.

Когда примет, на время службы по мобилизации ИП сможет законно передать дела управляющему по доверенности и сохранить бизнес и рабочие места для наемных сотрудников. Доверенность должна быть заверена у нотариуса или командира части.

Налоги. Налоговая служба.
Налоги. Налоговая служба.
ФНС.
2 На кого может оставить предприятие руководитель и соучредитель «ОООшки»?

Можно оформить доверенность на уполномоченного представителя, такое разъяснение дает ФНС. Доверенность оформляют у нотариуса или (если уже призван) у командира части.

3 Надо ли мобилизованному бизнесу платить налоги?

Граждане, призванные в рамках частичной мобилизации для участия в специальной военной операции, обязаны продолжать вовремя платить предусмотренные законом налоги и отчисления. Это касается и физических лиц, и предпринимателей, говорится в письме Федеральной налоговой службы, напоминают banki.ru.

Оплатить налоги за мобилизованного могут другие лица (родственники, друзья и др.). Для оформления платежного поручения и онлайн оплаты налогов можно воспользоваться сервисом «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России, в котором выбрать режим: «Уплата за третье лицо».

Налоги. Налоговая служба.
Налоги. Налоговая служба.
ФНС.
4 Как мобилизованный ИП на патенте, который не планирует вести деятельность, может не уплачивать налог, сохранив статус ИП?

В ФНС отвечают так. Индивидуальный предприниматель вправе встать на учет в качестве плательщика налога на профессиональный доход (далее — НПД).

Для этого необходимо подать заявление о прекращении применения патентной системы налогообложения (ПСН) и переходе на НПД. Статус ИП не будет утрачен.

При этом если у самозанятого нет дохода, облагаемого НПД, налог начисляться не будет.

5 Как быть, если ИП или руководитель юрлица мобилизован, а срок электронной цифровой подписи вышел?

Получить сертификат может представитель юрлица или ИП по доверенности. При этом владельцем сертификата будет являться именно представитель юрлица или ИП (то есть не сам руководитель и не сам ИП), объяснили в ФНС.

Сделать это можно в удостоверяющих центрах, получивших аккредитацию после 1 июля 2020 года. Перечень их на сайте Минцифры России.

Налоги. Деньги.
Налоги. Деньги.
Pixabay.com
6 Как внести изменения в ЕГРЮЛ по руководителю, которому прислали повестку на частичную мобилизацию?

Для смены руководителя в регистрирующий орган необходимо представить заявление о государственной регистрации по форме №Р13014, утверждённой приказом ФНС России от 31 августа 2020 года № ЕД-7−14/617@.

При этом заявителем будет выступать новый руководитель, подпись которого должна быть нотариально засвидетельствована.

Документы можно представить непосредственно заявитель или его представитель по нотариальной доверенности, почтовым отправлением или через нотариуса. Госпошлина при этом не уплачивается. Регистрация осуществляется в течение пяти рабочих дней.

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7 Как оперативно закрыть ИП в случае мобилизации?

В случае мобилизации индивидуальный предприниматель может прекратить свою деятельность в упрощенном порядке, подав электронные документы в регистрирующий орган. Такую возможность дает сервис «Государственная онлайн-регистрация бизнеса» (https://service.nalog.ru/gosreg/#ip) в разделе «Индивидуальные предприниматели/Прекратить деятельность».

Достаточно заполнить заявление в электронном виде, сделать скан-копию или фото страниц документа, удостоверяющего личность, на которых содержатся сведения о выдаче документа, а также собственное фото (селфи) с этим документом, открытым на тех же страницах и направить в регистрирующий орган.

При этом электронная подпись или нотариальное удостоверение подписи заявителя не требуется. Результат государственной регистрации будет направлен на адрес электронной почты заявителя. Источник: Разъяснения Управления регистрации и учета налогоплательщиков.

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8 А что насчет кредитов и займов у мобилизованного бизнеса?

Индивидуальные предприниматели, призванные по частичной мобилизации, могут оформить кредитные каникулы по всем видам кредитов и займов, в том числе:

  • кредитов, взятых ИП на развитие бизнеса
  • займов в кредитных и сельскохозяйственных кооперативах
  • займов в микрофинансовых организациях, расположенных в центрах «Мой бизнес»
  • ипотеки, в том числе семейной и социальной
  • потребительских кредитов

Каникулы предоставляются не автоматически — нужно подать обращение в ту организацию, где был оформлен кредит. Обратиться за отсрочкой можно в любой момент в течение службы, но не позднее 31 декабря 2023 года.

Начало льготного периода — 21 сентября текущего года. Надо предоставить документы, подтверждающие участие в спецоперации. Это можно сделать во время службы или в течение 30 дней после ее окончания. Закон об этом принят и подписан 7 октября.

Налоги. Деньги.
Налоги. Деньги.
Pixabay.com
9 На какие еще меры поддержки мобилизованных можно рассчитывать?

Предполагается дать возможность перенести срока уплаты налоговых и других платежей для попавших под мобилизацию предпринимателей, которые продолжат вести бизнес (поручения даны Минфину и ФНС), сообщила пресс-служба правительства.

Ведомства разрабатывают процедуру изменения или расторжения контрактов на поставку товаров, работ и услуг для государственных или муниципальных нужд.

А в случае невозможности продления лицензий для предпринимателей, попавших под мобилизацию, их будут продлевать автоматически (как в пандемию коронавируса). Ожидается также введение отсрочки по уплате платежей по договорам лизинга для малого и среднего бизнеса.

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