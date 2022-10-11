Надо ли мобилизованному бизнесу платить налоги? 9 ответов на вопросы предпринимателей

Напомним: индивидуальные предприниматели подлежат призыву по мобилизации на тех же основаниях, что и другие граждане. Это официальное объяснение властей.
Однако военнослужащий не имеет права совмещать службу с бизнесом. Особые сложности в связи с этим — у ИП: если учредитель «ОООшки» может продать или подарить свою долю, то ИП невозможно продать, подарить или на кого-то переписать. Ему также нельзя перепоручить ведение своего бизнеса по доверенности.
В первом блоке правительственных мер поддержки никаких отсрочек для ИП нет. Но зато твердо сказано: индивидуальному предпринимателю, призванному по мобилизации, дадут право оставаться собственником бизнеса. Госдума еще не приняла эту поправку.
Когда примет, на время службы по мобилизации ИП сможет законно передать дела управляющему по доверенности и сохранить бизнес и рабочие места для наемных сотрудников. Доверенность должна быть заверена у нотариуса или командира части.
Можно оформить доверенность на уполномоченного представителя, такое разъяснение дает ФНС. Доверенность оформляют у нотариуса или (если уже призван) у командира части.
Граждане, призванные в рамках частичной мобилизации для участия в специальной военной операции, обязаны продолжать вовремя платить предусмотренные законом налоги и отчисления. Это касается и физических лиц, и предпринимателей, говорится в письме Федеральной налоговой службы, напоминают banki.ru.
Оплатить налоги за мобилизованного могут другие лица (родственники, друзья и др.). Для оформления платежного поручения и онлайн оплаты налогов можно воспользоваться сервисом «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России, в котором выбрать режим: «Уплата за третье лицо».
В ФНС отвечают так. Индивидуальный предприниматель вправе встать на учет в качестве плательщика налога на профессиональный доход (далее — НПД).
Для этого необходимо подать заявление о прекращении применения патентной системы налогообложения (ПСН) и переходе на НПД. Статус ИП не будет утрачен.
При этом если у самозанятого нет дохода, облагаемого НПД, налог начисляться не будет.
Получить сертификат может представитель юрлица или ИП по доверенности. При этом владельцем сертификата будет являться именно представитель юрлица или ИП (то есть не сам руководитель и не сам ИП), объяснили в ФНС.
Сделать это можно в удостоверяющих центрах, получивших аккредитацию после 1 июля 2020 года. Перечень их на сайте Минцифры России.
Для смены руководителя в регистрирующий орган необходимо представить заявление о государственной регистрации по форме №Р13014, утверждённой приказом ФНС России от 31 августа 2020 года № ЕД-7−14/617@.
При этом заявителем будет выступать новый руководитель, подпись которого должна быть нотариально засвидетельствована.
Документы можно представить непосредственно заявитель или его представитель по нотариальной доверенности, почтовым отправлением или через нотариуса. Госпошлина при этом не уплачивается. Регистрация осуществляется в течение пяти рабочих дней.
В случае мобилизации индивидуальный предприниматель может прекратить свою деятельность в упрощенном порядке, подав электронные документы в регистрирующий орган. Такую возможность дает сервис «Государственная онлайн-регистрация бизнеса» (https://service.nalog.ru/gosreg/#ip) в разделе «Индивидуальные предприниматели/Прекратить деятельность».
Достаточно заполнить заявление в электронном виде, сделать скан-копию или фото страниц документа, удостоверяющего личность, на которых содержатся сведения о выдаче документа, а также собственное фото (селфи) с этим документом, открытым на тех же страницах и направить в регистрирующий орган.
При этом электронная подпись или нотариальное удостоверение подписи заявителя не требуется. Результат государственной регистрации будет направлен на адрес электронной почты заявителя. Источник: Разъяснения Управления регистрации и учета налогоплательщиков.
Индивидуальные предприниматели, призванные по частичной мобилизации, могут оформить кредитные каникулы по всем видам кредитов и займов, в том числе:
- кредитов, взятых ИП на развитие бизнеса
- займов в кредитных и сельскохозяйственных кооперативах
- займов в микрофинансовых организациях, расположенных в центрах «Мой бизнес»
- ипотеки, в том числе семейной и социальной
- потребительских кредитов
Каникулы предоставляются не автоматически — нужно подать обращение в ту организацию, где был оформлен кредит. Обратиться за отсрочкой можно в любой момент в течение службы, но не позднее 31 декабря 2023 года.
Начало льготного периода — 21 сентября текущего года. Надо предоставить документы, подтверждающие участие в спецоперации. Это можно сделать во время службы или в течение 30 дней после ее окончания. Закон об этом принят и подписан 7 октября.
Предполагается дать возможность перенести срока уплаты налоговых и других платежей для попавших под мобилизацию предпринимателей, которые продолжат вести бизнес (поручения даны Минфину и ФНС), сообщила пресс-служба правительства.
Ведомства разрабатывают процедуру изменения или расторжения контрактов на поставку товаров, работ и услуг для государственных или муниципальных нужд.
А в случае невозможности продления лицензий для предпринимателей, попавших под мобилизацию, их будут продлевать автоматически (как в пандемию коронавируса). Ожидается также введение отсрочки по уплате платежей по договорам лизинга для малого и среднего бизнеса.