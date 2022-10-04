Мобилизованный предприниматель не вправе заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц. Это напрямую указано в законе «О статусе военнослужащих», п.7 статьи 10 (а мобилизованный равен по статусу к военнослужащему, согласно указу президента «Об объявлении частичной мобилизации»).
Из этого явно следует, что, в частности, ИП не может перепоручить ведение своего бизнеса по доверенности в случае своей мобилизации. По крайне мере пока.
Депутаты Госдумы намерены снять запрет для мобилизованных ИП заниматься предпринимательской деятельностью, законопроект подготовлен, пишут «Известия». Это как раз позволит им вести бизнес через доверенных лиц. Но закон еще не принят — так что ждите телеграмму.
Юристы считают, что для ИП, которого ожидает мобилизация, самое простое — сняться с учета, сдать отчетность, заплатить фиксированные взносы с 1 января по дату снятия с учета, а сотрудников уволить. Если он, конечно, успеет, получив повестку.
Наталья Брылева, партнер юридической компании «Туров и партнеры», считает разумным такой вариант: переоформить деятельность на другого ИП или юрлицо и уведомить об этом всех контрагентов по заключенным договорам.
Переформление дело не быстрое — требует около двух недель. И юрист советует оформить нотариальную доверенность на другого человека на то, чтобы он перевел все процессы на другого ИП или юрлицо. Как это сделать, она подробно рассказала изданию «Секрет фирмы».
С организацией немного проще. Учредитель фирмы может продать долю через нотариуса — с долей все обязательства и сотрудники переходят к ее новому владельцу.
А вот самозанятому сниматься с учета необязательно. Если у него нет дохода, облагаемого налогом на профдоход, то и начисляться налог не будет, объяснили в ФНС.
Основания, порядок и условия предоставления отсрочки или рассрочки по уплате налогов определены главой 9 Налогового кодекса РФ. Мобилизации как основания для отсрочки-рассрочки там пока нет.
Однако, возможно, предприниматель не успел переоформить бизнес. А отчитываться надо.
В ФНС объяснили: для того, чтобы сдать отчетность, можно оформить доверенность на имя уполномоченного представителя на сдачу отчетности в налоговые органы.
Если нужно оформить доверенность от уже мобилизованного руководителя организации, ее можно заверить у командира (начальника) части в пунктах дислокации. По Гражданскому кодексу (п. 2 статьи 185.1), такое удостоверение приравнивается к нотариальному.
Период мобилизации приравнивается к периоду прохождения воинской службы, объяснили налоговики. За время, когда предпринимательская или иная профессиональная деятельность (ее ведут, например, адвокаты, нотариусы, оценщики и т.д.) не велась, страховые взносы в фиксированном размере не уплачиваются.
Если заплатить налоги будет невозможно из-за мобилизации (когда подойдет срок уплаты, предприниматель будет уже в военной части), в алтайском УФНС советуют обратиться в Региональный ситуационный центр и попытаться там найти решение.
Ни правительство РФ, ни ФНС еще не ввели каких-то общих для всей страны вариантов.
В ситуационный центр можно позвонить по горячей линии в Барнауле
Для этого в разделе «Платежи» приложения «Мой налог» можно настроить автоплатеж. Налог будет списан с карты автоматически.
Можно также уполномочить банк на оплату налога, предоставив ему соответствующие права в приложении «Мой налог». Перечень кредитных организаций, осуществляющих информационный обмен с ФНС России, доступен в разделе «Партнеры» приложения «Мой налог», а также на сайте npd.nalog.ru/credit-orgs/
Кстати, уплатить налоги за мобилизованного может любое лицо — родственники, друзья и др. При этом в платежном поручении необходимо указать его ИНН. Оформить такое поручение и произвести оплату онлайн можно в сервисе «Уплата налогов и госпошлин» на сайте ФНС России.
В Госдуме еще только подготовили поправки о введении кредитных каникул на время службы для мобилизованных ИП. Тем временем о запуске программы реструктуризации кредитов малого и микробизнеса заявил Сбербанк.
В случае мобилизации ИП и собственников, доля участия которых в компании более 50%, возможно получение отсрочки в погашении основного долга и процентов. Заявку на реструктуризацию можно подать в интернет-банке СберБизнес.
Из ведомств заявления сделал лишь Минсельхоз РФ: он планирует поддержать мобилизованных предпринимателей, получивших гранты «Агростартап», «Агропрогресс» или «Агротуризм». Им хотят дать возможность передать права пользования купленным на грант имуществом другому лицу.
А если получатель гранта не успел реализовать средства в полном объеме и принял решение прекратить деятельности ИП или юрлица, грант вернется в бюджет. При этом предпринимателя освободят от ответственности за недостижение плановых показателей, пишет finance.rambler.ru. Документ еще не принят.
Можно попытаться получить бронь на каких-то сотрудников, объяснил алтайский бизнес-омбудсмен Андрей Осипов. По его сведениям, в крае возобновляют работу муниципальные комиссии по бронированию, в которые может обратиться работодатель.
Правда, с правилами бронирования не все ясно. Единственное ведомство, которое опубликовало список отраслей и специальностей, не подпадающих под мобилизацию, это Минцифры (в него вошли 195 профессий). Оно также создало механизм подачи заявок.
В аппарате бизнес-омбудсмена есть план подготовить и разместить на сайте методичку для работодателей по бронированию для разных отраслей. Но, по словам Андрея Осипова, с этим есть трудности: списки тех, кто не подпадает под мобилизацию, другими ведомствами не разглашаются.
Напомним, работодатель обязан сохранить за мобилизованным сотрудником рабочее место, трудовой договор с ним на время службы должен быть приостановлен. На время мобилизации работодатель может принять временного сотрудника по срочному трудовому договору. Подробнее — центр «Мой бизнес».
Так или иначе — проблемы у бизнеса могут оказаться весьма серьезными. Но все изменения, так или иначе связанные с мобилизацией, принимаются на федеральном уровне, сказал Андрей Осипов. Сейчас обсуждаются такие варианты поддержки.
- Предоставлять бронь либо длительную отсрочку для тех ИП, кто работает больше года (вариант: больше шести месяцев. — «Коммерсантъ») и у кого больше пяти сотрудников.
- Предоставить возможность брони руководителям, учредителям и ключевым специалистам предприятий и организаций, чей призыв может остановить работу и привести к срыву контрактов и негативным последствиям для работников.
- Предоставить предпринимателям 1−2 месяца отсрочки для того, чтобы переоформить бизнес на кого-то другого.
- Ввести квоты на призыв сотрудников одного предприятия. «Не должно быть так, что в транспортной компании призвали восемь из девяти водителей», — привел пример бизнес-омбудсмен.
По данным издания «Комммерсантъ», квоты предлагается такие: не менее 30% от числа сотрудников при более 15 занятых и не менее 50% — при меньшей численности и для системообразующих, стратегически значимых компаний и участников цепочек поставок предприятий ОПК.
Но какие именно меры будут приняты, пока сказать трудно. В 2021 году в Алтайском крае было зарегистрировано 46 703 ИП и 41 362 юрлица.