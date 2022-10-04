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Предприниматель мобилизован — может ли он кому-то передоверить бизнес?

Мобилизованный предприниматель не вправе заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц. Это напрямую указано в законе «О статусе военнослужащих», п.7 статьи 10 (а мобилизованный равен по статусу к военнослужащему, согласно указу президента «Об объявлении частичной мобилизации»).

Из этого явно следует, что, в частности, ИП не может перепоручить ведение своего бизнеса по доверенности в случае своей мобилизации. По крайне мере пока.

Депутаты Госдумы намерены снять запрет для мобилизованных ИП заниматься предпринимательской деятельностью, законопроект подготовлен, пишут «Известия». Это как раз позволит им вести бизнес через доверенных лиц. Но закон еще не принят — так что ждите телеграмму.