Наилучшую альтернативу доллару представили россиянам

Наиболее привлекательной альтернативой доллару валюту для россиян назвал глава Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Дмитрий Тарасов, пишет «Прайм». Это китайский юань.

К концу июля торги китайской валютой на Мосбирже вышли на рекордный уровень. В некоторые дни их объем сумел превысить показатель по паре евро-рубль, отметил эксперт.

При этом Тарасов указал — американский доллар по-прежнему лидирует по объемам, юаню удалось стать третьей среди самых востребованных валют на бирже, пишет Газета.Ru.

По словам эксперта, рост спроса на китайскую валюту делает ее наиболее привлекательной альтернативой доллара для россиян.

Ранее крупные российские банки перестали проводить валютные переводы внутри страны. В мае россияне бросились скупать экзотическую валюту — тенге, лиру.