Налог для богатых в России не только повысят, но и сделают проверкой на «аморальность»

Госдума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому россияне, ежегодно зарабатывающие более 5 млн рублей, с 2021 года начнут по НДФЛ отдавать 15%, пишет « Парламентская газета ».

Сейчас все россияне, независимо от зарплаты, платят подоходный налог в размере 13%. Повышенная до 15% ставка коснется только суммы, превышающей установленный порог в 5 млн рублей.

«Если годовая прибыль составила 7 млн, то повышенный налог следует заплатить только с 2 млн. При этом прежняя ставка в 13% будет действовать в ряде случаев, например, при продаже квартиры. Минфин предложил не распространять повышенную ставку на прибыль от продажи личного имущества, за исключением ценных бумаг, и страховые выплаты», — поясняет издание.

Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс разработали в правительстве по поручению президента России Владимира Путина.

По словам первого замруководителя фракции «Единая Россия» Андрея Исаева, много раз в Госдуме вели дискуссию о возможности введения прогрессивной шкалы подоходного налога, но занялись этим вплотную только после инициативы Путина.

Доход. НДФЛ. Pixabay.com

Более того, добавил единоросс, уклоняться от НДФЛ будет аморально, поскольку полученные «лишние два процента» направят на лечение, оздоровление и реабилитацию детей с орфанными (редкими) заболеваниями.

«Фактически людям небедным предложили поделиться деньгами с детьми, которые в этом остро нуждаются. В этой ситуации не платить такой налог и уклоняться от него будет не только преступно с юридической точки зрения, но и аморально с человеческой», — подчеркнул Исаев.

В правительстве уверены, что повышение принесет сотни миллиардов рублей. Это позволит дополнительно направить на лечение детей 60 млрд рублей в 2021 году, 64 млрд — в 2022 году и 68,5 млрд — в 2023 году.

Примечательно, что эти средства уже зарезервировали при формировании проекта бюджета на 2021−2023 годы по госпрограмме «Развитие здравоохранения».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России нет алчных олигархов, использующих деньги в собственных интересах.