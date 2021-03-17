Налоговики получили доступ к банковской тайне. Подробности

Теперь российские банки в течение трех дней после запроса должны:
- предоставлять налоговикам копии паспортов клиентов, доверенностей на распоряжение денежными средствами на счете,
- договора на открытие счета и заявления на его закрытие,
- копии карточек с образцами подписей и оттиска печатей.
Кредитные организации обязаны предоставлять налоговым органам информацию в электронной форме или на бумаге о бенефициарных владельцах, представителях клиента, а также выгодоприобретателях, в том числе информацию в отношении отдельных операций или за определенный период.
Новшества вводятся для повышения контроля за денежными потоками граждан и организаций, пишет Lenta.ru. Это позволит сделать выводы об объеме возможных недекларируемых доходов.
Ранее в Федеральной налоговой службе (ФНС) сообщили, что нововведение вводится для предотвращения ущерба от недобросовестных налогоплательщиков, применяющих различные схемы для ухода от налогов, и не затронет добросовестных россиян.
Доступа к выпискам по операциям на счетах и вкладах физических лиц не предусмотрено.
Но он может быть получен только в особом порядке.
Между тем налоговые органы и сейчас в рамках налоговых проверок имеют право направлять запросы в кредитные организации и получать необходимую информацию.