Налоговики получили доступ к банковской тайне. Подробности

С 17 марта налоговые органы в России получили расширенный доступ к банковской тайне граждан, сообщает ТАСС .

Теперь российские банки в течение трех дней после запроса должны:

предоставлять налоговикам копии паспортов клиентов , доверенностей на распоряжение денежными средствами на счете,

доверенностей на распоряжение денежными средствами на счете, договора на открытие счета и заявления на его закрытие,

копии карточек с образцами подписей и оттиска печатей.

Кредитные организации обязаны предоставлять налоговым органам информацию в электронной форме или на бумаге о бенефициарных владельцах, представителях клиента, а также выгодоприобретателях, в том числе информацию в отношении отдельных операций или за определенный период.

Новшества вводятся для повышения контроля за денежными потоками граждан и организаций, пишет Lenta.ru. Это позволит сделать выводы об объеме возможных недекларируемых доходов.

Деньги. Налоги. Pixabay.com

Ранее в Федеральной налоговой службе (ФНС) сообщили, что нововведение вводится для предотвращения ущерба от недобросовестных налогоплательщиков, применяющих различные схемы для ухода от налогов, и не затронет добросовестных россиян.

Доступа к выпискам по операциям на счетах и вкладах физических лиц не предусмотрено.

Но он может быть получен только в особом порядке.

Между тем налоговые органы и сейчас в рамках налоговых проверок имеют право направлять запросы в кредитные организации и получать необходимую информацию.