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Экономика

Налоговики получили доступ к банковской тайне. Подробности

С 17 марта налоговые органы в России получили расширенный доступ к банковской тайне граждан, сообщает ТАСС.

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Теперь российские банки в течение трех дней после запроса должны:

  • предоставлять налоговикам копии паспортов клиентов, доверенностей на распоряжение денежными средствами на счете,
  • договора на открытие счета и заявления на его закрытие,
  • копии карточек с образцами подписей и оттиска печатей.

Кредитные организации обязаны предоставлять налоговым органам информацию в электронной форме или на бумаге о бенефициарных владельцах, представителях клиента, а также выгодоприобретателях, в том числе информацию в отношении отдельных операций или за определенный период.

Новшества вводятся для повышения контроля за денежными потоками граждан и организаций, пишет Lenta.ru. Это позволит сделать выводы об объеме возможных недекларируемых доходов.

Деньги. Налоги.
Деньги. Налоги.
Pixabay.com

Ранее в Федеральной налоговой службе (ФНС) сообщили, что нововведение вводится для предотвращения ущерба от недобросовестных налогоплательщиков, применяющих различные схемы для ухода от налогов, и не затронет добросовестных россиян.

Доступа к выпискам по операциям на счетах и вкладах физических лиц не предусмотрено.

Но он может быть получен только в особом порядке.

Между тем налоговые органы и сейчас в рамках налоговых проверок имеют право направлять запросы в кредитные организации и получать необходимую информацию.

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