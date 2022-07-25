«Нам никуда без науки». Директор департамента Минсельхоза России рассказал об изменениях в отечественном семеноводстве

К 2030 году доля отечественных семян в общем объеме высеиваемых должна составить 75%. Задача амбициозная, учитывая тот факт, что по некоторым культурам отечественных сортов не более 10%. Что в этой связи будет меняться, в Барнауле рассказал директор департамента Минсельхоза России Роман Некрасов.

Как обстоят дела с самообеспеченностью

— По семенам зерновых и зернобобовых культур ситуация с зависимостью более- менее нормальная. По озимым культурам уровень самообеспеченности составляет 81%. Доля иностранных семян в общем объеме высеянных в стране составляет 18,1%.

По техническим культурам и овощам ситуация противоположная. Мы сегодня чувствуем острую нехватку отечественных семян, точнее сказать, российские аграрии в этом секторе больше отдают предпочтения импортным сортам и гибридам.

Так, в 2021 году только 3% семян сахарной свеклы были отечественной селекции.

Для того чтобы это отставание преодолеть, на федеральном уровне поставлена задача: к 2030 году довести общий уровень самообеспеченности по семенам до 75%.

В Алтайском крае началась уборка сахарной свеклы. 18 августа 2017 года Олег Богданов

Что нужно , чтобы ситуацию исправить

— Нам никуда без науки. Мы понимаем, что селекция семян — это очень динамичный сегмент экономики агропромышленного комплекса. Для того чтобы привлечь реальный бизнес в этот сектор, у нас запущена научно-техническая программа.

В настоящий момент можно подводить промежуточные итоги по двум ее компонентам — селекция семеноводства картофеля и сахарной свеклы. Это две культуры, которые формируют нашу продовольственную безопасность.

По картофелю создано 29 новых сортов, один из них — чисто чипсовый. К нему уже есть интерес со стороны бизнеса. В настоящее время идет размножение перспективных сортов, есть под них конкретные заказы. Мы надеемся, что по картофелю в среднесрочной перспективе ситуация будет неплохая.

По сахарной свекле зарегистрировано 25 гибридов. Мы организовали на современном уровне промышленное производство семян отечественной селекции. Самое главное — семь интенсивных технологий выращивания запатентованы и работают на полях.

В Алтайском крае началась уборка сахарной свеклы. 18 августа 2017 года Олег Богданов

Что будет сделано в 2022 году

— В России будет продолжена реализация подпрограмм по картофелю и сахарной свекле. С 2022 году начнем запускать механизмы отбора по селекции масличных культур. Уже сегодня понимаем, что масличные — это хорошая доходность для бизнеса, это стабильный спрос на мировом рынке, это важный элемент правильного севооборота.

Плюс к этому запускаем подпрограмму развития виноградарства. Нам важно, чтобы и в этой сфере у нас было отечественное производство.

Каковы дальнейшие перспективы

— В 2023 году продолжим работу по техническим культурам и запустим отдельную подпрограмму по развитию садоводства и питомниководства.

Какие еще сорта сельхозкультур требуются

— Необходимо пересмотреть семеноводство зерновых культур с прицелом на потребность переработки. Сегодня весь зерновой бизнес надо делить на три группы. Первая — это продовольственное зерно, востребованное на внутреннем рынке. Могу сказать, что россияне привыкли есть качественный хлеб.

Нам важно, чтобы у зерна на муку была высокая клейковина и другие качественные показатели. Весь остальной мир предъявляет гораздо меньшие требования. Основные зарубежные контрагенты говорят, что единственный критерий, который их интересует, это содержание белка.

Вторая группа — селекция. Селекционеров мы ориентируем на то, чтобы выводить высокоурожайные сорта с нужным уровнем белка и минимальной себестоимостью. Если такие сорта появятся, мы закроем вопрос по экспорту.

Третий блок — это фуражное зерно. Здесь требуется максимальная питательность и урожайность при минимальном воздействии вредителей. Такие параметры мы закладываем в нашу научную программу.

Мука. СС0

Чем иностранные семена превосходят отечественные

— Я приведу пример компании KWS и их маркетинга семян. Здесь запущен искусственный интеллект, позволяющий сельхозпроизводителю подобрать наиболее подходящий гибрид сахарной свеклы или кукурузы. Ты задаешь определенные параметры, а система сама предоставляет варианты выбора.

Плюс на сайте можно заказать пакет услуг — от помощи в подборе семян до полного технического сопровождения, вплоть до уборки урожая. И везде подсчитаны расценки за гектар. Понятно, что такой подход аграриям нравится.

Нашу науку мы тоже ориентируем на комплексные решения с широким перечнем продуктов и услуг, чтобы отечественные предприятия получали сервис, аналогичный тому, который предлагают ведущие зарубежные компании.

Овес. Молоко. Зерна СС0

О чем еще говорили эксперты

Кирилл Дятлов,

директор дивизиона Восток группы компаний «Шанс»:

— Группа компаний «Шанс» на российском рынке работает уже 17 лет. В линейке порядка 80 препаратов, и особое внимание мы уделяем отдельному направлению — это микроэлементы и микрополидоки. Направление, которое активно развивается и многим интересно. Есть ряд хозяйств в Алтайском крае, которые уже используют эту продукцию. На нашем сайте есть практический опыт по применениям. Хочется также отметить, что команда компании «Шанс» в Алтайском крае работает в 39 районах, предоставляя весь спектр услуг «под ключ». Мы не только производим и продаем нашу продукцию, а также обеспечиваем агрономическое сопровождение, организуем доставку. Для этого имеется большой автопарк грузовых машин. На практике мы показали качество нашей продукции, которая была достигнута за счет лучших европейских практик. Рецептуры и технологии, которые мы заявляем в наших регистрациях, полностью выдержаны.

Константин Шкляров,

представитель компании KWS. RUS в Сибирском федеральном округе:

— Компания KWS — один из ведущих лидеров немецкой селекции. Забегая вперед, скажу, что компания из России не уходит, поставки мы продолжаем осуществлять, в том числе и в хозяйства Алтайского края. На посевную 2023 года уже предоставлены семена кукурузы в одно из предприятий Заринского района. Активно сотрудничаем с хозяйством «Блиновское», реализующим крупный животноводческий проект. Что касается сахарной свеклы, то заявки по поставкам на будущий год также принимаем. В этом отношении никаких изменений не произошло. Более того, аграрии начинают работать на перспективу и закупают семена гораздо раньше обычных сроков.

Это важно

Компания «Алтайский Мукомол» — официальный дилер завода ROMAX. Для аграрного сектора завод ROMAX заменяет импортные элеваторы и зерноперерабатывающие комплексы, а также их комплектующие.

Компания «Алтайский Мукомол» предлагает аграриям Алтайского края полный спектр элеваторного оборудования: силосы хранения, зерноочистительные машины, зерносушильное оборудование, конвейеры, самотечное оборудование, системы аспирации и металлоконструкции. Весь производственный процесс осуществляется на современных конвейерных линиях с роботизированным оборудованием.