«Нас пока не трогают»: алтайский свиновод рассказал Томенко о своих экспериментах с навозом

Свиноводческое предприятие «Система», работающее на базе обанкротившегося хозяйства «Фунтики», реализует экспериментальный инновационный проект по утилизации навозных стоков. С помощью специальной установки отходы очищаются и вывозятся на поля. По такой технологии никто в крае больше не работает. 21 августа хозяйство посетил врио губернатора Виктор Томенко.

По словам Александра Орлова, директора компании «Система» Топчихинского района, установку предприятие разработало несколько лет назад совместно с алтайскими учеными.

Она способна перерабатывать 60 тонн стоков в час. Через ее свинокомплекс пропускает до 100% всех жидких отходов жизнедеятельности животных. Стоимость переработки в кавитаторе составляет 7 рублей с тонны. Другие варианты утилизации, заявляет Орлов, выходили бы гораздо дороже.

Александр Орлов,

директор компании «Система» Топчихинского района:

Дело в том, что в структуру нашего предприятия входит 13 тысяч га собственной пашни. Прежде чем вывозить обработанные навозные стоки на поля, проводим обязательные замеры и анализы, четко отслеживаем такой параметр как норма внесения. Пока никаких нареканий не было.

Как сообщил Александр Орлов, сейчас установка работает по сути на полулегальных основаниях. Весь проект считается экспериментальным. Однако этот опыт можно было бы копировать и на других свиноводческих предприятиях региона, сообщил предприниматель. Вопрос утилизации биоотходов для них стоит очень остро.

Что сейчас представляют собой «Фунтики»?

Из-за проблем с закредитованностью в 2012 году предприятие было вынуждено пройти процедуру банкротства. Долги свинокомплекса тогда взяла на себя структура «Система», оплатившая более 200 млн рублей банкам.

К концу 2019 года предприятие планирует выйти на показатель в 23 тысяч голов свиней. Для этого на свинокомплексе намерены запустить вторую очередь.