Ждать ли подорожания колбасы на Алтае после жалоб мясников в правительство

1 Почему в России подорожало мясо?

С начала года в России свинина подорожала в среднем на 30%, говядина — на 10%, сообщили газете «Ведомости» в «Национальном союзе мясопереработчиков». Произошло это из-за расширения санкционного списка на импорт сырья и закрытия поставок из несанкционных стран, например, Бразилии.

Повлияли на ситуацию и внутренние проблемы. Речь, в частности, идет о регулярных вспышках африканской чумы свиней и птичьего гриппа, которые влекут за собой сокращение поголовья животных.