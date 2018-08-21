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Ждать ли подорожания колбасы на Алтае после жалоб мясников в правительство

«Национальный союз мясопереработчиков» попросил вице-премьера правительства России Алексея Гордеева повлиять на торговые сети, чтобы они быстрее согласовали более высокие цены на колбасы и полуфабрикаты. Предприятия ссылаются на то, что в стране резко выросли расценки на сырье, а на готовую продукцию не изменились. Почему так произошло и почему в Алтайском крае колбаса и мясные полуфабрикаты могут подорожать сильнее чем по России, читайте в разборе altapress.ru.

Колбаса и мясные деликатесы в магазине.
Колбаса и мясные деликатесы в магазине.
Анна Зайкова
1 Почему в России подорожало мясо?

С начала года в России свинина подорожала в среднем на 30%, говядина — на 10%, сообщили газете «Ведомости» в «Национальном союзе мясопереработчиков». Произошло это из-за расширения санкционного списка на импорт сырья и закрытия поставок из несанкционных стран, например, Бразилии.

Повлияли на ситуацию и внутренние проблемы. Речь, в частности, идет о регулярных вспышках африканской чумы свиней и птичьего гриппа, которые влекут за собой сокращение поголовья животных.

2 Как связана цена на курятину с Чемпионатом мира по футболу?

Сильнее всего в России подорожало мясо птицы. С начала года рост составил 35%. Катализатором этого процесса, как ни странно, стал Чемпионат мира по футболу.

Приезд в страну большого числа болельщиков-мусульман, которые не едят свинину, привел к всплеску спроса на курятину, полагают эксперты. Правда болельщики уехали — цены остались на прежнем уровне. Производители оправдали это тем, что цена на мясо птицы не росла уже много лет. Время пришло, утверждают они.

Колбаса.
Колбаса.
Анна Зайкова
3 Насколько могут подорожать продукты?

Сложившаяся ситуация на рынке мясного сырья приведет к повышению розничных цен до 12%, прогнозирует «Национальный союз мясопереработчиков». Цена на готовую мясную продукцию, охлажденные мясо и полуфабрикаты поднимется быстро, на замороженные мясо и полуфабрикаты чуть медленнее.

Названный уровень можно считать «средней температурой по больнице». В разных регионах он может меняться в зависимости от специфики отдельных территорий.

4 Чего стоит ожидать на Алтае?

Мясоперерабатывающая отрасль края представлена в основном мелкими предприятиями, не имеющими больших возможностей по оптимизации производства.

Сдерживать цены за счет собственных ресурсов они вряд ли смогут. Это значит, что рост цен на мясо, колбасу и полуфабрикаты в Алтайском крае может оказаться существеннее, нежели прогнозирует национальный союз. Местные эксперты говорят о подорожании продуктов на 15−20%.

Производство колбасы.
Производство колбасы.
Олег Богданов
5 Почему мясники решил обратиться в правительство?

В «Мясном союзе Алтая» altapress.ru объяснили: поставщики крупных торговых сетей имеют долгосрочные контракты, в которых цены реализации прописаны на полгода или год.

То, что в течении этого периода, условия у предприятий поменялись, магазинам в принципе не важно. Судя по всему, договориться с ритейлерами о повышении цен на продукцию напрямую не удалось. Предприятия решили подключить правительство.

6 Что на это ответил вице-премьер Гордеев?

В ответ на письмо «Национального союза мясопереработчиков» Алексей Гордеев поручит разобраться в ситуации. Минсельхоз на запрос «Ведомостей» сообщил: рост цен производителей на мясо, в том числе свинину, не является существенным.

При этом в ведомстве напомнили, что в последние два года цены на мясную продукцию стабильно снижались, а весенне-летний период «традиционно отмечается тенденция к росту внутренних цен производителей, что связано с сезонным ростом потребления мяса». Получается, что в бедах мясопереработчиков виноват «сезон шашлыков».

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