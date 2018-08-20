Зерно как водка: глава «Бочкарей» «зажёг», рассказывая о проблемах аграриев

Цены на зерно: «Эти американские горки надо прекращать»
Вадим Смагин,
генеральный директор «Бочкаревского пивоваренного завода»:
Селяне сейчас продают продукцию ниже ее себестоимости. Из-за этого сложная ситуация не только в небольших хозяйствах, но и на крупных предприятиях. В 2017—2018 годах цена за тонну пшеницы держалась на уровне 6−7 тыс. тонн. 8 тысяч — уже хорошо. И ладно бы везде так! Но давайте посмотрим Краснодарский край, юг России. Там цена в течение года держалась на уровне 12 тысяч рублей за тонну, в порту доходило до 15 тысяч. А теперь сравним условия производства, в том числе климатические. Себестоимость совершенно разная! Вопрос нужно срочно ставить на уровне Минсельхоза России! Мы должны конкурировать в равных условиях с другими регионами.
Вторая не менее важная проблема — скачки цен. Стоимость зерна то проваливается, то резко возрастает. Американские горки надо прекращать. Государству, министерству, будущему региональному правительству нужно вникать в ценообразование в цепочке: производитель — переработчик — розница. Не надо этого бояться.
По-русски говоря, нужно вскрывать карты, показывать свою доходность. А государству и бизнес-сообществу собираться и заниматься регулированием. Крестьяне должны четко понимать цены на ближайшие годы. Пусть будет какой-то коридор, но ориентиры должны быть ясны. Может быть, пример, не совсем подходящий, но сегодня существует фиксированная цена на бутылку водки. Она определена. А с зерном этот вопрос не решен. А он принципиально важен!
Социалка: «Надо не раскидываться, а работать комплексно»
Вадим Смагин,
генеральный директор «Бочкаревского пивоваренного завода»:
В программе развития региона на ближайшие 5 лет есть такой пункт — улучшение жилищных условий 1 тысячи семей в сельской местности. У нас в крае работает немало программ: по развитию сельских территорий, «Земский доктор», «Земский фельдшер» и т. д. Это классно, что они есть. Но они, поверьте, носят точечный характер! Не решается глобальная проблема села — оттока молодых специалистов. Лучшие уезжают! Мы теряем генофонд, который жил в селе, который завтра не вернется. А чем они занимаются в городе? Торговля, сфера обслуживания. Высокоэффективные места отдаются в основном своим, сельским сложнее пробиться.
К решению этой проблемы нужно подходить комплексно. Если мы берем какой-то муниципалитет, надо заходить в него и комплексно решать все вопросы: медицины, образования, спортивных сооружений. Пусть будет меньше таких сел — не надо раскидываться! На один район четыре таких села сделаем — уже получим эффект. В них и люди подтянуться, не уедут в город, а потом и до других небольших поселений руки дойдут. Ярких красивых сел должно быть как можно больше.
В программе написано: нужно сделать жизнь для селян такой же, как для городских жителей. Не согласен! И пусть не обижаются на меня городские жители, но жизнь на селе должна быть лучше и краше.
Логистика: «Нет реальных механизмов»
Вадим Смагин,
генеральный директор «Бочкаревского пивоваренного завода»:
Алтайский край — самодостаточный регион. До 80% мы вывозим за его пределы. Основная география — европейская часть России. И мы заглядываемся еще на Китай, на азиатские рынки. А транспортная составляющая занимает в себестоимости все большую долю. Правительство как-то планирует решать этот вопрос. Но, поверьте, сегодня мы не видим реальные механизмы, которые бы были определены и прописаны. А это очень важно!
Переработка: «Нужно идти вглубь»
Вадим Смагин,
генеральный директор «Бочкаревского пивоваренного завода»:
У нас большие достижения в мукомольной промышленности, крупяной. Но у нас не решен вопрос открытия новых производств по глубокой переработке зерна. 70% такой продукции импортируется в Россию. Считаю, развитие таких производств в ближайшие годы должно стать приоритетным. Нужно построить хотя бы одно, а то и несколько. Да, они емкие, это миллиардные инвестиции. Но это продукт с высокой добавленной стоимостью.
Кроме того, у нас в последние годы идет крен в распределении посевов в пользу сои, рапса. Это высокомаржинальные культуры. Но за увеличением валовки должна следовать и переработка.