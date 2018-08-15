Крупный алтайский сыродел построил суперсовременный цех и замахнулся на биофабрику

Компания «Киприно» в ближайшие годы намерена реализовать ряд крупных инвестпроектов. Речь идет о строительстве еще одного производственного цеха на предприятии «Троицкий маслосыродел» и запуске биофабрики заквасок, которые в России почти никто не производит. Об этом altapress.ru сообщила врио начальника Алтайпищепрома Татьяна Зеленина.

По ее словам, проект нового цеха на заводе в селе Троицкое находится в разработке. Его реализация позволит предприятию увеличить объемы переработки молока на этом объекте в два раза.

В 2016 году «Киприно» уже проводило серьезную модернизацию «Троицкого маслосыродела». В результате мощности предприятия были выросли с 80 до 120 тонн молока в сутки.

«Киприно» запустило на Алтае обновлённый сырзавод. Олег Богданов «Киприно» запустило на Алтае обновлённый сырзавод. Олег Богданов «Киприно» запустило на Алтае обновлённый сырзавод. Олег Богданов «Киприно» запустило на Алтае обновлённый сырзавод. Олег Богданов «Киприно» запустило на Алтае обновлённый сырзавод. Олег Богданов «Киприно» запустило на Алтае обновлённый сырзавод. Олег Богданов

Ранее в управлении по пищевой промышленности сообщали, что банк ВТБ предоставил производителю кредитную линию в объеме 470 млн. рублей, часть этих средств направили на реконструкцию данного завода.

Свои закваски

Компания не оставляет идею о строительстве собственной биофабрики. По словам Татьяны Зелениной, недавно «Киприно» открыло в Барнауле суперсовременный цех по фасовке продукции. С запуском этого объекта на полную мощность у инвестора появится возможность освободить часть помещений в своем здании на улице Хлебозаводской. Здесь и планируется открыть биофабрику.

Как сообщила Татьяна Зеленина, ее строительство может начаться уже в следующем году.

Александр Майоров ,

директор «Алтайского НИИ сыроделия»:

В советские времена биофабрики в Барнауле и Угличе полностью закрывали потребность сыродельческих предприятий страны в заквасках. Часть этой продукции заводы Прибалтики закупали в Дании, но это были совсем небольшие поставки. Нам бы хотелось вновь вернуться к прежнему уровню производства. Тем более, что потребность в этом есть. На рынке сложилась парадоксальная ситуация: более 95% всех заквасок приходят к нам из-за рубежа. Если вдруг по политическим причинам канал поставок перекроют, отечественное сыроделие и кисломолочная отрасль полностью остановятся.

В 2016 году руководитель СибНИИ сыроделия оценивал объем инвестиций в 50−200 млн рублей в зависимости от того, какой объем заквасок будут производить на фабрике.