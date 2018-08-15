Крупный алтайский сыродел построил суперсовременный цех и замахнулся на биофабрику

По ее словам, проект нового цеха на заводе в селе Троицкое находится в разработке. Его реализация позволит предприятию увеличить объемы переработки молока на этом объекте в два раза.
В 2016 году «Киприно» уже проводило серьезную модернизацию «Троицкого маслосыродела». В результате мощности предприятия были выросли с 80 до 120 тонн молока в сутки.
Ранее в управлении по пищевой промышленности сообщали, что банк ВТБ предоставил производителю кредитную линию в объеме 470 млн. рублей, часть этих средств направили на реконструкцию данного завода.
Свои закваски
Компания не оставляет идею о строительстве собственной биофабрики. По словам Татьяны Зелениной, недавно «Киприно» открыло в Барнауле суперсовременный цех по фасовке продукции. С запуском этого объекта на полную мощность у инвестора появится возможность освободить часть помещений в своем здании на улице Хлебозаводской. Здесь и планируется открыть биофабрику.
Как сообщила Татьяна Зеленина, ее строительство может начаться уже в следующем году.
Александр Майоров,
директор «Алтайского НИИ сыроделия»:
В советские времена биофабрики в Барнауле и Угличе полностью закрывали потребность сыродельческих предприятий страны в заквасках. Часть этой продукции заводы Прибалтики закупали в Дании, но это были совсем небольшие поставки. Нам бы хотелось вновь вернуться к прежнему уровню производства. Тем более, что потребность в этом есть. На рынке сложилась парадоксальная ситуация: более 95% всех заквасок приходят к нам из-за рубежа. Если вдруг по политическим причинам канал поставок перекроют, отечественное сыроделие и кисломолочная отрасль полностью остановятся.
В 2016 году руководитель СибНИИ сыроделия оценивал объем инвестиций в 50−200 млн рублей в зависимости от того, какой объем заквасок будут производить на фабрике.