Наступает «век беспорядка», считает крупнейший немецкий банк. Риски для России

Характерной чертой новой эпохи станет возвышение экономики Китая над США и сопутствующая напряженность в отношениях между этими странами, продолжение роста глобального долга, политика «вертолетных денег» от центробанков и усиление миллениалов и более молодых поколений, в том числе с точки зрения их электорального веса, считают авторы доклада.
Характеристики «века»
«Век беспорядка» будет характеризоваться ростом инфляции, озабоченностью вопросами климата, ужесточением конкуренции поколений и новой технологической революцией.
Длительность
Такое положение будет сохраняться в течение десятилетия или больше, пишет bfm.ru.
Авторы исследования призывают не воспринимать «эпоху беспорядка» как причину для отказа от инвестиций, поскольку она «принесет масштабные интервенции и ликвидность». Специалисты предупреждают — новые реалии несут угрозу текущим глобальным оценкам.
Ранее Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал в 2020 году худший экономический спад со времен Великой депрессии, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, выступая с речью в Вашингтоне. Мир столкнулся с неопределенностью относительно длительности и глубины кризиса.
Но уже сейчас понятно, что рост мировой экономики в 2020 году станет резко отрицательным.
Шоки для России
Ранее зампредседателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своей статье в журнале «Россия в глобальной политике» рассказал о главных шоках для экономики России в 2020 году.
Медведев поднял темы снижения цен на нефть, сокращения экспорта и внутренних ограничений из-за коронавируса.
При этом экс-премьер успокоил, что за последние 20 лет Россия трижды выдерживала такие удары и в состоянии определить наиболее действенные меры, чтобы сгладить негативные последствия.
Также Медведев отметил, что Россия должна быть готова к внешним шокам — к новому финансовому кризису в зарубежных странах в 2021 году.
В связи с этим, по его мнению, важны следующие шаги: антикризисный план восстановления экономики, его реализация с возможными коррективами по ходу исполнения, а также развернутая поддержка граждан и компаний, чтобы предотвратить рост бедности.