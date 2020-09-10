Наступает «век беспорядка», считает крупнейший немецкий банк. Риски для России

Эпоху глобализации, которая длилась с 1980 года, сменит «век беспорядка». Одним из его главных мотивов будет холодная война между США и Китаем, говорится в исследовании Deutsche Bank, которое оказалось в распоряжении РБК .

Характерной чертой новой эпохи станет возвышение экономики Китая над США и сопутствующая напряженность в отношениях между этими странами, продолжение роста глобального долга, политика «вертолетных денег» от центробанков и усиление миллениалов и более молодых поколений, в том числе с точки зрения их электорального веса, считают авторы доклада.

Характеристики «века»

«Век беспорядка» будет характеризоваться ростом инфляции, озабоченностью вопросами климата, ужесточением конкуренции поколений и новой технологической революцией.

Длительность

Такое положение будет сохраняться в течение десятилетия или больше, пишет bfm.ru.

Авторы исследования призывают не воспринимать «эпоху беспорядка» как причину для отказа от инвестиций, поскольку она «принесет масштабные интервенции и ликвидность». Специалисты предупреждают — новые реалии несут угрозу текущим глобальным оценкам.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал в 2020 году худший экономический спад со времен Великой депрессии, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, выступая с речью в Вашингтоне. Мир столкнулся с неопределенностью относительно длительности и глубины кризиса.

Но уже сейчас понятно, что рост мировой экономики в 2020 году станет резко отрицательным.

Кризис 1998. Мультимедиа арт музей , Москва / Московский дом фотографии.

Шоки для России

Ранее зампредседателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своей статье в журнале «Россия в глобальной политике» рассказал о главных шоках для экономики России в 2020 году.

Медведев поднял темы снижения цен на нефть, сокращения экспорта и внутренних ограничений из-за коронавируса.

При этом экс-премьер успокоил, что за последние 20 лет Россия трижды выдерживала такие удары и в состоянии определить наиболее действенные меры, чтобы сгладить негативные последствия.

Также Медведев отметил, что Россия должна быть готова к внешним шокам — к новому финансовому кризису в зарубежных странах в 2021 году.

В связи с этим, по его мнению, важны следующие шаги: антикризисный план восстановления экономики, его реализация с возможными коррективами по ходу исполнения, а также развернутая поддержка граждан и компаний, чтобы предотвратить рост бедности.