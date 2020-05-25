Названа основная проблема снижения возраста начисления пенсионных надбавок в России

Напомним, ранее депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, в рамках которого предложено снизить возраст начисления надбавки к пенсии.

Авторы инициативы предлагают понизить до 75 лет возраст для получения фиксированной надбавки выплаты к страховой пенсии по старости.

Президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой уверен, что данная идея, если ее воплотить, поможет лишь незначительной части пенсионеров.

«Подобная поправка носит несколько популистский характер. Дело в том, что доля пенсионеров в возрастной группе 75−80 лет составляет достаточно незначительную часть. С одной стороны, можно говорить, что мы улучшаем жизнь пенсионеров», — подчеркнул Косой.