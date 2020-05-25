Названа основная проблема снижения возраста начисления пенсионных надбавок в России

Напомним, ранее депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, в рамках которого предложено снизить возраст начисления надбавки к пенсии.
Авторы инициативы предлагают понизить до 75 лет возраст для получения фиксированной надбавки выплаты к страховой пенсии по старости.
Президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой уверен, что данная идея, если ее воплотить, поможет лишь незначительной части пенсионеров.
«Подобная поправка носит несколько популистский характер. Дело в том, что доля пенсионеров в возрастной группе 75−80 лет составляет достаточно незначительную часть. С одной стороны, можно говорить, что мы улучшаем жизнь пенсионеров», — подчеркнул Косой.
При этом он отметил, что мера имеет и положительные стороны. К примеру, позволит компенсировать расходы указанной группы пенсионеров на постоянно дорожающие медикаменты.
Есть и более насущная причина. Так, в нынешних условиях не приходится рассчитывать на улучшение финансирования ПФР. Согласно прогнозу Косого, в связи противокризисными мерами дефицит фонда будет только увеличиваться, так как источники для его пополнения сократились.
Сейчас повышенные выплаты получают пенсионеры старше 80 лет — надбавка к страховой пенсии в размере 100%.
Депутаты предлагают понизить возраст, поскольку, как правило, уже с 75 лет пожилые люди нуждаются в посторонней помощи по уходу.
Законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму. В случае одобрения документ вступит в силу с 1 января 2021 года.
Ранее доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г. В. Плеханова назвала условие для снижения пенсионного возраста россиян.