27 мая
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Экономика

Названы богатейшие наследники России

Самым богатым наследником российского миллиардера назван Юсуф Алекперов — единственный сын крупнейшего акционера «Лукойла» Вагита Алекперова.

Чемодан долларов.
Чемодан долларов.
СС0

По данным Forbes, его наследство оценивается в 21,4 млрд долларов.

На втором месте — дочь и сын основателя «Еврохима» Андрея Мельниченко (по 11,35 млрд долларов), на третьем — наследники совладельца «Сибура» и «Новатэка» Леонида Михельсона (по 11,35 млрд).

Всего в рейтинге 20 семей, где на каждого наследника приходятся не менее 2,6 млрд долларов, пишет Lenta.ru.

Совокупное состояние их родителей — 268 млрд долларов.

В рейтинг попали также сын и дочь основателя Telegram Павла Дурова (по 7,55 млрд долларов).

Между тем самый богатый человек в мире вынужден скитаться по друзьям из-за отсутствия жилья.

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