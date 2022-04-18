Самый богатый человек в мире вынужден скитаться по друзьям из-за отсутствия жилья

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск заявил во время интервью TED, что у него нет собственного дома, поэтому он ночует у друзей, сообщает Business Insider.

«У меня даже нет дома прямо сейчас. Если я еду в район залива, где находится большая часть производства Tesla, то я живу у друзей», — заявил Маск.

«Вопреки стереотипам о миллиардерах, я не трачу много на себя. Единственным исключением является самолет, но я не могу им не пользоваться. Это экономит мое время, которое я могу потратить на работу», — отметил Маск.

В 2020 году Маск опубликовал пост в Twitter, в котором заявил о намерении продать свой дом в Калифорнии, пишет Газета.Ru.

В декабре 2021 года недвижимость была продана за $30 млн, а сам Маск жил в сборном арендованном доме.

У Маска нет ни яхты, ни особняков. Бывшая девушка Маска певица Граймс также ранее заявила, что иногда он жил «за чертой бедности».

Между тем Маск пожертвовал акции Tesla на сумму $5,7 млрд на благотворительность.

Ранее самый богатый человек в мире — Илон Маск — решил спасти 42 млн голодающих. Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал самым богатым человеком в мировой истории.

Состояние главы Tesla Илона Маска 1 ноября выросло превысило 300 млрд долларов