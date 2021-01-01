Названы самые успешные российские инвестпроекты 2020 года, куда вы тоже можете вложиться

Журнал Forbes составил рейтинг самых привлекательных инвестиционных проектов, рожденных в России и получивших поддержку в мире. Критерием оценки стала именно привлекательность, то есть сколько ресурсов удалось привлечь авторам проекта.

Первое место занял проект производства электромобиля Arrival с инвестиционным пакетом 524 млн долларов. Его инициатором выступает бывший заместитель министра связи России Денис Свердлов. Концепция проекта — создания мини-фургончика для курьерских компаний. Предполагается, что производство начнется в штате Южная Каролина (США) в четвертом квартале 2021 года.

Мини-фурггон Arrival. Открытые источники.

Вторую строчку занял проект компании 2GIS по дальнейшему созданию электронных цифровых карт городов. Основателю компании, новосибирскому бизнесмену Александру Сысоеву, удалось получить от Сбера около 150 млн долларов инвестиций в обмен на 75%-ный пакет акций. В результате капитализация компании достигла около 14,3 млрд рублей.

Третью позицию занял инвестпроект, поддерживаемый компанией «МегаФон». Оператор связи инвестировал около 73 млн долларов в создание видеосервиса Start.

«Start производит оригинальные сериалы и фильмы и предоставляет доступ к ним по подписке. Среди его проектов: сериалы „Содержанки“, „Бывшие“, „257 причин, чтобы жить“, фильм „Текст“ — всего около 30 проектов. Часть из них были проданы другим платформам: например, сериал „Лучше, чем люди“ купил Netflix Original, а „Содержанок“ — Amazon Prime», — пишет Forbes.

На четвертом месте по объему инвестиций (около 50 млн долларов) — платформа для удаленной работы от компании Miro. Примечательно, что деньги на его реализацию выделил инвестфонд, поддерживающий проекта Марка Цукерберга. По сути это он-лайн сервис для командной работы, что будет, по мнению, разработчиков, чрезвычайно востребовано в будущем. И не только из-за коронавирусной инфекции, а просто потому что это удобнее, проще и дешевле.

Десятка самых дорогих подержанных автомобилей в Барнауле в июле 2020 года. Toyota Alphard Сайты частных объявлений.

Пятую позицию в рейтинге занял сервис проверки поддержанных авто MaxPoster (на проект привлечен 41 млн долларов). Он является техническим партнером платформы Avito. То есть около 75% объявлений о продаже подержанных машин владельца размещали на сервисе с помощью MaxPoster. При этом привлекательность проекта заключается в том, что на этот рынок в России активно вышли официальные дилеры. Сейчас их доля на рынке подержанных авто составляет около 17%, тогда как в развитых странах она достигает 40−50%.