Названы товары, которые могут подешеветь после новогодних праздников

Газета « Известия » опросила экспертов и выяснила, какие продукты подешевеют сразу после Нового года и праздничных каникул.

Цена на сахар и подсолнечное масло в Барнауле в конце июня 2021 года.

Аналитики полагают, что падение цен не будет значительным и коснется в основном скоропортящихся продуктов. Чтобы избавить от подобного товара, ритейлеры прибегнут к акциям для привлечения покупателей. Кроме того, новые уловы приведут к падению цен на рыбу.

Эксперты добавляют, что стоимость сельскохозяйственный продукции, скорее всего, повысится. Рост цен провоцируют политика по укреплению ключевой ставки и санкции, из-за которых падает курс рубля. Также сказывается ответная политика России, которая ограничивает доступ зарубежных поставщиков на отечественный рынок.

Однако есть альтернативная точка зрения, согласно которой падение цен на продукты в России затронет куда больший ассортимент товаров. Новые урожаи и поступления на склады продуктовых торговых сетей могут спровоцировать снижение цен на сахар, хлебобулочные изделия, масло, крупы и макароны, а также свинину и мясо птицы.