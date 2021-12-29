Резкий рост цен на молочную продукцию на Алтае объяснил крупный производитель

Ранее жители Алтайского края отметили, что цены на «молочку» существенно выросли — на 10−20%. Кстати, об этом предупреждали еще в ноябре.
В БМК пояснили, то у производителей серьезно повысились затраты на сырье, упаковку, электроэнергию, оплату рабочей силы, и это повлияло на стоимость конечного продукта.
«Ключевым фактором, повлиявшим на рост себестоимости производства, является увеличение цен на сырье и материалы, включая сырое молоко. Кроме того, на нем отразились валютные колебания, удорожание ГСМ, электроэнергии, рост стоимости привлекаемых трудовых ресурсов и инфляция», — отмечает издание со ссылкой на представителя БМК.
Кроме того, цена выросла благодаря недавнему введению обязательной маркировки. Пришлось покупать дорогое оборудование, нанимать персонал и не только.
Что касается повышения МРОТ с 2022 года, то на комбинате пока не могут сказать, станет ли это причиной для очередного роста цен в ближайшее время.
«В настоящее время нам необходимо сформировать новый фонд оплаты труда в соответствии с Региональным соглашением о размере минимальной заработной платы в Алтайском крае на 2022−2024 годы. Мы пока не можем сказать, насколько это отразится на структуре себестоимости нашей продукции», — пояснили в компании.
Таким образом, пока не наблюдается предпосылок для снижения цен на «молочку» в Алтайском крае. Ведь для этого необходимо, чтобы упали цены, например, на сырье, материалы и ГСМ.
Ранее altapress.ru заметил, что цена на сливочное масло побила исторический максимум в крае.