Резкий рост цен на молочную продукцию на Алтае объяснил крупный производитель

Повышение цен на молочные продукты в декабре 2021 года произошло из-за роста себестоимости производства, сообщает « Банкфакс » со ссылкой на «Барнаульский молочный комбинат».

Ранее жители Алтайского края отметили, что цены на «молочку» существенно выросли — на 10−20%. Кстати, об этом предупреждали еще в ноябре.

В БМК пояснили, то у производителей серьезно повысились затраты на сырье, упаковку, электроэнергию, оплату рабочей силы, и это повлияло на стоимость конечного продукта.

«Ключевым фактором, повлиявшим на рост себестоимости производства, является увеличение цен на сырье и материалы, включая сырое молоко. Кроме того, на нем отразились валютные колебания, удорожание ГСМ, электроэнергии, рост стоимости привлекаемых трудовых ресурсов и инфляция», — отмечает издание со ссылкой на представителя БМК.

Кроме того, цена выросла благодаря недавнему введению обязательной маркировки. Пришлось покупать дорогое оборудование, нанимать персонал и не только.

Что касается повышения МРОТ с 2022 года, то на комбинате пока не могут сказать, станет ли это причиной для очередного роста цен в ближайшее время.

«В настоящее время нам необходимо сформировать новый фонд оплаты труда в соответствии с Региональным соглашением о размере минимальной заработной платы в Алтайском крае на 2022−2024 годы. Мы пока не можем сказать, насколько это отразится на структуре себестоимости нашей продукции», — пояснили в компании.

Таким образом, пока не наблюдается предпосылок для снижения цен на «молочку» в Алтайском крае. Ведь для этого необходимо, чтобы упали цены, например, на сырье, материалы и ГСМ.

Ранее altapress.ru заметил, что цена на сливочное масло побила исторический максимум в крае.