НДС для физлиц при покупке золотых слитков отменил Путин

Документ опубликован на портале правовой информации.
До этого налог составлял 20%, напоминает Lenta.ru.
Поправки внесены в Налоговый кодекс.
В пояснительной записке сказано, что налог был основным препятствием для использования драгметаллов гражданами в качестве инструмента инвестирования и дедолларизации экономики.
По оценкам экспертов, потенциальный спрос со стороны россиян на драгоценные металлы в слитках составляет до 50 тонн в год (15% от производства).
Рагее глава Минфина РФ предложил вкладываться в золото.