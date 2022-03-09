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Экономика

НДС для физлиц при покупке золотых слитков отменил Путин

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об освобождении от НДС операций по продаже банками физическим лицам слитков драгметаллов, сообщает РБК.

Золотые слитки.
Золотые слитки.
СС0

Документ опубликован на портале правовой информации.

До этого налог составлял 20%, напоминает Lenta.ru.

Поправки внесены в Налоговый кодекс.

В пояснительной записке сказано, что налог был основным препятствием для использования драгметаллов гражданами в качестве инструмента инвестирования и дедолларизации экономики.

По оценкам экспертов, потенциальный спрос со стороны россиян на драгоценные металлы в слитках составляет до 50 тонн в год (15% от производства).

Рагее глава Минфина РФ предложил вкладываться в золото.

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