Не нужен нам кабель заморский. Как алтайские энергетики полюбили российскую продукцию и чего еще им не хватает

Курс на сокращение геополитических рисков энергетики взяли еще в 2014 году, когда против России впервые ввели санкции. Именно тогда в правительстве обозначили новую стратегию — импортозамещение. Тема породила множество ироничных комментариев сторонних наблюдателей. Но в энергетике к ней отнеслись без шуток. Altapress.ru разбирался, чего они достигли и каковы перспективы.

Не Силиконовая долина

Сразу после начала спецоперации, когда курс рубля непредсказуемо падал, а поставщики ставили контракты на паузу, в «Сибирской генерирующей компании» (СГК) провели большой «разбор полетов». Задача была — понять, в какой ситуации находится бизнес.

Поначалу имела место «некоторая неопределенность и растерянность».

«Как ни крути, импортная составляющая все равно присутствует, при начавшихся скачках курса доллара появились отказы некоторых поставщиков от выполнения взятых на себя обязательств», — объясняет руководитель алтайского филиала СГК Игорь Лузанов.

Игорь Лузанов. Фото Дмитрия Лямзина.

Но вскоре ситуация стабилизировалась. Массового расторжения контрактов на основные материалы в СГК не отмечают, что, в общем, понятно: все хотят зарабатывать.

Поставщики, по словам руководителя, подтвердили готовность отгружать продукцию, хотя по некоторым контрактам пришлось вновь проводить торги — уже на новых условиях.

«Для реализации программы по тепловым сетям не надо приобретать высокие технологии Силиконовой долины. Трубы, железобетон, арматура, изоляция производятся на площадках городов нашего присутствия, либо доставляются с ближайших металлургических комбинатов», — объясняет Игорь Лузанов.

Перекладка сетей на ул. Калинина. 18 июля 2019 года. Altapress.ru

Начинали с низкой базы

Драйвером новой российской экономической стратегии восемь лет назад стало федеральное Минэнерго. Уже тогда эксперты заявили: зависимость от импортного оборудования, материалов и софта — это потенциальная угроза энергобезопасности страны.

Такая угроза — сильный стимул. Но сам по себе недостаточный.

В министерстве утвердили план снижения зависимости от импорта. Закрепили обязательную долю российской продукции при закупках (и она каждый год повышалась). И, кроме этого, наладили мониторинг: чтобы понимать, правильной ли дорогой идут товарищи энергетики.

План реализовали совместно с Мин­промторгом и энергокомпаниями. Рычаги воздействия на энергетиков у чиновников и были, и есть.

Рычаги воздействия. unsplash.com

К примеру, для компаний с долей государства 50% и более утверждали план по импортозамещению по рекомендациям Минэкономразвития.

Начинали этот путь с низкой базы. По оценкам Минпромторга России, в начале 2015 года доля закупок импортного оборудования энергомашиностроения составляла около 50% с учетом скрытого импорта, рассказывал представитель ведомства порталу «Переток.ру».

У компании «Россети» в 2014 году доля зарубежной продукции в закупках в среднем превышала 40%, сообщил ее гендиректор Андрей Рюмин агентству РБК. Восемь лет спустя доля российских поставщиков в закупках «Россетей» превысила 90%.

Алтайские энергетики ведут строительство подстанции и ЛЭП для энергоснабжения игорной зоны

На смену Болгарии

В «Алтайэнерго», филиале «Россети Сибирь», этот факт иллюстрируют на таких примерах. Большинство энергообъектов, находящихся в зоне ответственности филиала, построили еще в советское время — в 1970−80-х годах.

Тогда при строительстве применяли материалы и оборудование, производимое в разных республиках СССР, а также в Болгарии, Швеции и других странах. К 2022 году ситуация изменилась кардинально: все комплектующие для ремонта оборудования успешно заменяются на российские аналоги.

«Пример импортозамещения — разъединители 110 кВ болгарского производства. Изоляторы для них выпускались тоже в Болгарии. Но в настоящее время российские предприятия изготавливают современные полимерные изоляторы, аналогичные импортным», — рассказали в «Алтайэнерго».

Андрей Лавринец ( в центре). Анна Зайкова , altapress.ru

В России, продолжает энергетик, производят опоры ЛЭП (железобетонные, деревянные и металлические), силовые трансформаторы, арматуру и изоляторы.

Предприятия Москвы, Южноуральска, Новосибирска и ряда других городов изготавливают многие виды оборудования для подстанций.

«Критическая зависимость от оборудования иностранного производства как таковая отсутствует», — уверены в «Алтайэнерго».

Готовились заранее

А в «Барнаульской сетевой компании» (БСК) вообще говорят о полной свободе от импортных материалов.

«100% материалов закупается у российских производителей. В тех направлениях, где мы раньше выбирали импортного производителя, найдена достойная замена на российском рынке», — заверил ее гендиректор Андрей Лавринец.

Ставку на импортозамещение несколько лет назад сделали и в «Алтайэнергосбыте». «Мы учитывали риски, связанные с возможными перебоями в поставках», — объясняет гендиректор Валерий Нагорнов.

«Алтайэнергосбыт» активно развивает электронные сервисы, а ИТ-направление, как обычно считалось, завязано на импортные поставки. «Но сегодня компания может бесперебойно работать даже в условиях серьезного санкционного давления», — сказал Нагорнов.

Валерий Нагорнов. Источник фото: АО «Алтайэнергосбыт»

По словам руководителя, импортные комплектующие, программное обеспечение и вычислительную технику в компании по-прежнему используют. Поэтому в первые дни запрета на их поставку в Россию были опасения, что в будущем их будет сложно заменить.

«Но на данный момент на рынке появились аналоги отечественного производства и производителей из тех стран, которые сохраняют партнерские отношения с нашей страной», — объяснил гендиректор «Алтайэнергосбыта».

Алтайское участие

Надо сказать, что в первые годы некоторые эксперты призывали осторожнее относиться к решению задачи — ведь отечественная продукция может уступать импортной по своим характеристикам.

Кабель. архив АО «Алтайэнергосбыт»

И, стало быть, нецелесообразно замещать весь перечень импортной продукции российской. Между тем, опрошенные «СК» энергетики вполне удовлетворены характеристиками российских товаров. В том числе — алтайских.

«Стойки, опоры, провод и комплектные трансформаторные подстанции успешно и качественно изготавливают у нас на Алтае», — говорят в «Алтайэнерго».

Андрей Лавринец утверждает, что отечественные производители предлагают «качественный, конкурентоспособный, и, что немаловажно, проверенный временем продукт».

«В частности, отличную продукцию производят такие алтайские предприятия, как „Алтайский трансформаторный завод“ и „Алтайкабель“», — констатирует гендиректор БСК.

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Это, впрочем, не означает, что для отечественных производителей материалов и оборудования для энергетики уже не осталось места для экономических подвигов.

Поле для подвигов

Игорь Лузанов приводит пример: установленное на электростанциях насосное оборудование изготовлено в украинском городе Сумы. «Закономерно возникают вопросы по запчастям. Но я надеюсь, что эти проблемы как-то решатся, в конце концов, сейчас вся отрасль задается такими вопросами», — говорит он.

В самом деле, эксперты отрасли призывают российских промышленников сосредоточиться на расширении номенклатуры оборудования. Нужно создать конкурентоспособную отечественную микроэлектронику, заместить иностранные накопители энергии, системы «умного» учета и управления сетями.

Энергетика. Ремонт. ВКонтакте.

Ольга Ускова, гендиректор компании Cognitive Pilot, в интервью РБК предположила: создать необходимые высокие технологии в энергетике можно уже через три-четыре года — если использовать наработки оборонно-промышленного комплекса.

В Совете Федерации полагают: уровня замещения импорта в 95−98% российский топливно-энергетический комплекс сможет достичь к 2030 году.

Впрочем, сегодня страна переживает период турбулентности и, очевидно, программы стимулирования и поддержки отечественных промышленников еще нуждаются в серьезной и тонкой проработке.