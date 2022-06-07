Не нужен нам кабель заморский. Как алтайские энергетики полюбили российскую продукцию и чего еще им не хватает

Не Силиконовая долина
Сразу после начала спецоперации, когда курс рубля непредсказуемо падал, а поставщики ставили контракты на паузу, в «Сибирской генерирующей компании» (СГК) провели большой «разбор полетов». Задача была — понять, в какой ситуации находится бизнес.
Поначалу имела место «некоторая неопределенность и растерянность».
«Как ни крути, импортная составляющая все равно присутствует, при начавшихся скачках курса доллара появились отказы некоторых поставщиков от выполнения взятых на себя обязательств», — объясняет руководитель алтайского филиала СГК Игорь Лузанов.
Но вскоре ситуация стабилизировалась. Массового расторжения контрактов на основные материалы в СГК не отмечают, что, в общем, понятно: все хотят зарабатывать.
Поставщики, по словам руководителя, подтвердили готовность отгружать продукцию, хотя по некоторым контрактам пришлось вновь проводить торги — уже на новых условиях.
«Для реализации программы по тепловым сетям не надо приобретать высокие технологии Силиконовой долины. Трубы, железобетон, арматура, изоляция производятся на площадках городов нашего присутствия, либо доставляются с ближайших металлургических комбинатов», — объясняет Игорь Лузанов.
Начинали с низкой базы
Драйвером новой российской экономической стратегии восемь лет назад стало федеральное Минэнерго. Уже тогда эксперты заявили: зависимость от импортного оборудования, материалов и софта — это потенциальная угроза энергобезопасности страны.
Такая угроза — сильный стимул. Но сам по себе недостаточный.
В министерстве утвердили план снижения зависимости от импорта. Закрепили обязательную долю российской продукции при закупках (и она каждый год повышалась). И, кроме этого, наладили мониторинг: чтобы понимать, правильной ли дорогой идут товарищи энергетики.
План реализовали совместно с Минпромторгом и энергокомпаниями. Рычаги воздействия на энергетиков у чиновников и были, и есть.
К примеру, для компаний с долей государства 50% и более утверждали план по импортозамещению по рекомендациям Минэкономразвития.
Начинали этот путь с низкой базы. По оценкам Минпромторга России, в начале 2015 года доля закупок импортного оборудования энергомашиностроения составляла около 50% с учетом скрытого импорта, рассказывал представитель ведомства порталу «Переток.ру».
У компании «Россети» в 2014 году доля зарубежной продукции в закупках в среднем превышала 40%, сообщил ее гендиректор Андрей Рюмин агентству РБК. Восемь лет спустя доля российских поставщиков в закупках «Россетей» превысила 90%.
На смену Болгарии
В «Алтайэнерго», филиале «Россети Сибирь», этот факт иллюстрируют на таких примерах. Большинство энергообъектов, находящихся в зоне ответственности филиала, построили еще в советское время — в 1970−80-х годах.
Тогда при строительстве применяли материалы и оборудование, производимое в разных республиках СССР, а также в Болгарии, Швеции и других странах. К 2022 году ситуация изменилась кардинально: все комплектующие для ремонта оборудования успешно заменяются на российские аналоги.
«Пример импортозамещения — разъединители 110 кВ болгарского производства. Изоляторы для них выпускались тоже в Болгарии. Но в настоящее время российские предприятия изготавливают современные полимерные изоляторы, аналогичные импортным», — рассказали в «Алтайэнерго».
В России, продолжает энергетик, производят опоры ЛЭП (железобетонные, деревянные и металлические), силовые трансформаторы, арматуру и изоляторы.
Предприятия Москвы, Южноуральска, Новосибирска и ряда других городов изготавливают многие виды оборудования для подстанций.
«Критическая зависимость от оборудования иностранного производства как таковая отсутствует», — уверены в «Алтайэнерго».
Готовились заранее
А в «Барнаульской сетевой компании» (БСК) вообще говорят о полной свободе от импортных материалов.
«100% материалов закупается у российских производителей. В тех направлениях, где мы раньше выбирали импортного производителя, найдена достойная замена на российском рынке», — заверил ее гендиректор Андрей Лавринец.
Ставку на импортозамещение несколько лет назад сделали и в «Алтайэнергосбыте». «Мы учитывали риски, связанные с возможными перебоями в поставках», — объясняет гендиректор Валерий Нагорнов.
«Алтайэнергосбыт» активно развивает электронные сервисы, а ИТ-направление, как обычно считалось, завязано на импортные поставки. «Но сегодня компания может бесперебойно работать даже в условиях серьезного санкционного давления», — сказал Нагорнов.
По словам руководителя, импортные комплектующие, программное обеспечение и вычислительную технику в компании по-прежнему используют. Поэтому в первые дни запрета на их поставку в Россию были опасения, что в будущем их будет сложно заменить.
«Но на данный момент на рынке появились аналоги отечественного производства и производителей из тех стран, которые сохраняют партнерские отношения с нашей страной», — объяснил гендиректор «Алтайэнергосбыта».
Алтайское участие
Надо сказать, что в первые годы некоторые эксперты призывали осторожнее относиться к решению задачи — ведь отечественная продукция может уступать импортной по своим характеристикам.
И, стало быть, нецелесообразно замещать весь перечень импортной продукции российской. Между тем, опрошенные «СК» энергетики вполне удовлетворены характеристиками российских товаров. В том числе — алтайских.
«Стойки, опоры, провод и комплектные трансформаторные подстанции успешно и качественно изготавливают у нас на Алтае», — говорят в «Алтайэнерго».
Андрей Лавринец утверждает, что отечественные производители предлагают «качественный, конкурентоспособный, и, что немаловажно, проверенный временем продукт».
«В частности, отличную продукцию производят такие алтайские предприятия, как „Алтайский трансформаторный завод“ и „Алтайкабель“», — констатирует гендиректор БСК.
Это, впрочем, не означает, что для отечественных производителей материалов и оборудования для энергетики уже не осталось места для экономических подвигов.
Поле для подвигов
Игорь Лузанов приводит пример: установленное на электростанциях насосное оборудование изготовлено в украинском городе Сумы. «Закономерно возникают вопросы по запчастям. Но я надеюсь, что эти проблемы как-то решатся, в конце концов, сейчас вся отрасль задается такими вопросами», — говорит он.
В самом деле, эксперты отрасли призывают российских промышленников сосредоточиться на расширении номенклатуры оборудования. Нужно создать конкурентоспособную отечественную микроэлектронику, заместить иностранные накопители энергии, системы «умного» учета и управления сетями.
Ольга Ускова, гендиректор компании Cognitive Pilot, в интервью РБК предположила: создать необходимые высокие технологии в энергетике можно уже через три-четыре года — если использовать наработки оборонно-промышленного комплекса.
В Совете Федерации полагают: уровня замещения импорта в 95−98% российский топливно-энергетический комплекс сможет достичь к 2030 году.
Впрочем, сегодня страна переживает период турбулентности и, очевидно, программы стимулирования и поддержки отечественных промышленников еще нуждаются в серьезной и тонкой проработке.