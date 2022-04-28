Алтайская компания будет производить «импортозаместительные» лифтовые склады

Лифтовый склад — это устройство, позволяющее сократить площадь склада на производстве на 90%, сократить скорость выдачи деталей и предотвратить хищения.

«Это огромное многоэтажное хранилище, площадь основания- всего 8 квадратных метров, высота — от 4 до 10 метров. В нем на полках размещаются все необходимые детали, комплектующие. С помощью специальной программы (возможно подключение к 1С) кладовщик „вызывает“ нужную полку, которая спускается вниз и привозит необходимые детали», — описывают его в «СиСорт».

Склад был проверен и получил сертификаты для продажи. Недавно оборудование было поставлено на один из заводов в Рубцовске.

Cuber создали в рамках импортозамещения.

«Лифтовые склады мы впервые увидели за границей, поняли, что это очень удобная вещь, а у нас в России их никто не выпускал. Разработку этого оборудования мы начали в 2018 году, в 2020 году поставили первую машину на завод АНИТИМ, где Cuber (такое название мы дали нашему лифтовому складу) дорабатывали, учитывая пожелания заказчика. Все недочёты устранены, второй склад мы изготовили для одного из рубцовских заводов. И сейчас начинаем серийное производство этого оборудования», — рассказал руководитель проекта компании «СиСорт» Сергей Кунгуров.

Ранее стало известно, что алтайский завод планирует выпускать двигатели для челябинских тракторов.