Бийский завод продолжит поставлять котлы для «сердца» турецкой АЭС

Бийский котельный завод продолжает отгрузку котлов и другого оборудования для строящейся в Турции АЭС «Аккую», сообщает минпром Алтайского края.

В министерстве отметили, что ООО «Энергостройдеталь — Бийский котельный завод» поставляет на АЭС уникальное котельное оборудование — паровые котлы, двух- и трехствольные дымовые трубы, элементы пускорезервной котельной, а также котельно-вспомогательное оборудование.

Планируется, что специалисты котельного завода будут заниматься шефмонтажем и пуско-наладкой непосредственно на АЭС.

«Мы прошли все необходимые этапы испытаний и приемки. В настоящий момент мы уже отгрузили продукцию на первых восемнадцати грузовых автомобилях из шестидесяти трех, в том числе пять котлов, составляющих „сердце“ котельной АЭС», — отметил гендиректор предприятия Олег Плетнев.

Он пояснил, что по некоторым позициям завод зависит от импорта, однако необходимые комплектующие оперативно меняются на отечественные аналоги.

«Кроме того, есть проблемы с логистическими цепочками, но специалисты предприятия сейчас рассматривают и разрабатывают новые логистические маршруты. Решения находятся, и мы уверены, что все получится. Все контракты будут исполнены», — заверил Плетнев.

Бийский котельный завод — одно из крупнейших предприятий машиностроения в регионе. В 2019 году завод вошел в группу предприятий омского завода «СибГазСтройДеталь».

Ранее сообщили про Алтайский завод прецизионных изделий (АЗПИ), который будет поставлять комплектующие для КамАЗа, оставшегося без импортных запчастей.