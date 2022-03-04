Уникальное алтайское предприятие запускает «сибирского цирюльника», собранного своими руками

«Алтайская соледобывающая компания» в начале мая планирует запустить в работу новый солекомбайн. Основной инструмент производства на предприятии собрали силами своих специалистов. Те, кто видел агрегат, говорят, что он чем-то напоминает машину из известного фильма «Сибирский цирюльник».

О новом солекомбайне 3 марта на встрече «Мужского клуба» altapress.ru рассказал директор предприятия Олег Давыдов. По его словам, предыдущий агрегат был существенно изношен. Предприятию, увеличивающему мощности добычи, требовался новый.

От его покупки компания сразу отказалась, решив собирать комбайн самостоятельно по частям. Объем вложенных средств оказался в пределах 11 млн рублей. Приобретая аналог на стороне потребовалось бы в 3−3,5 раза больше.

Собирали солекомбайн по частям, закупив предварительно металл, цепи, железнодорожные платформы, редуктора, электродвигатели и другие необходимые элементы. Над созданием машины трудились восемь человек. Свою работу они завершили в октябре прошлого года. Опробовать новинку в действии планируется в мае, с начала сезона соледобычи.

Производительность новой машины составит до 100 тонн в час. Предыдущий агрегат на предприятии утилизировать не будут. Его отремонтируют и отправят на консервацию.

Как добывают соль

По официальным данным, солепромысел на озере Бурлинское ведет свое начало с 1768 года. До 1948 года добывали соль вручную, затем появился первый комбайн.

В 2021 году предприятия впервые за много лет увеличило добычу до 103 тыс. тонн. Большая часть получаемого продукта идет на технические цели и используется в автодорожном хозяйстве, агропромышленном комплексе, на железной дороге.

6% добываемой соли направляются на пищевые цели. С ее помощью, например, на Дальнем Востоке солят рыбу и красную икру.