«Таксисты о нас знали все»: директор барнаульского завода рассказал о перезагрузке деловой репутации

Несколько лет потребовалось заводу «Сибэнергомаш-БКЗ» для того, чтобы переломить представление потенциальных партнеров о ситуации на предприятии. Слишком большой шлейф негатива следовал за ним. Сейчас многое поменялось, заявляет гендиректор предприятия. В конце прошлого года он рассказал altapress.ru о ближайших перспективах развития.

Михаил Клугман,

генеральный директор компании «Сибэнергомаш-БКЗ»

Пять лет назад, когда к нам приезжали потенциальные клиенты, им хватало времени от аэропорта до гостиницы и завода, чтобы все узнать от таксистов, как нас закрыли, распродали китайцам, обанкротили. Оказалось, что именно таксисты знают о нас все. При одном нажатии кнопки в поисковике, на запрос «Сибэнергомаш», появлялись новости о перекрытии дорог, забастовках, уголовных делах. На сегодняшний день все поменялось на 180 градусов. Мы порядка трех лет потратили на то, чтобы доказать потребителям на рынке, что мы не только существуем, но и способны выполнять сложнейшие технические заказы. Главное, что удалось сделать в момент банкротства — сохранить костяк коллектива. Не устаю говорить, что вокруг этих людей можно построить завод в чистом поле.

По словам Михаила Клугмана, главная задача на ближайшую перспективу — расширять экспортные рынки сбыта. В настоящий момент предприятие готовится к большому контракту с Кубой. «С Кубой завод сотрудничал и раньше, но за последнее время многое изменилось. Сейчас идет преддоговорная работа, решаются межправительственные вопросы», — сообщил Клугман.

«Сибэнергомаш — БКЗ». Анна Зайкова

Михаил Клугман,

генеральный директор компании «Сибэнергомаш-БКЗ»:

На сегодняшний момент мы наблюдаем рост загрузки по программе замены изношенных мощностей в российской энергетики. Мы оказались к этому готовы.

На заводе ожидают, что в ближайшие годы рост объемов производства ежегодно будет происходить на 10−15%.

Ранее стало известно, что завод «Сибэнергомаш-БКЗ» вошел в список крупнейших налогоплательщиков в бюджет города Барнаула.

Предприятие оказалось в группе тех кто перечислил за год от 10 до 20 млн рублей.