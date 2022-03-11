Алтайское предприятие будет перерабатывать пластик, чтобы набивать одеяла и не зависеть от импорта

Крупнейший за Уралом производитель домашнего текстиля — ГК «Свит» (резидент ТОСЭР в Новоалтайске) завершит несколько инвестпроектов, которые должны сократить зависимость от импорта. Об этом сообщили в минпромэнерго Алтайского края.

Например, на предприятии запустят моечную линию для первичной обработки шерсти, а также организуют переработку пластиковой тары, что позволит предприятию развивать технологии безотходного производства и использования вторичного сырья.

Только запуск собственной моечной линии позволит снизить издержки при производстве одеял на 20% и не зависеть от внешних факторов, отметила руководитель предприятия Галина Шишлакова.

Также «Свит» готовится самостоятельно производить из переработанного пластика силиконизированное волокно, которое сейчас закупается в Китае. Волокно используется в качестве наполнителя для одеял,

Пластик. СС0

В Новоалтайске уже установили сетки для сбора пластиковых бутылок, в планах предприятия — установка контейнеров в крупных городах Алтайского края.

Министерство промышленности и энергетики Алтайского края рассматривает возможность оказать предприятию господдержку.

Группа компаний «Свит» на рынке производства домашнего текстиля работает с 2007 года. Предприятие имеет собственные цеха по производству комплектов постельного белья, покрывал, одеял (в том числе шерстяных), матрасов, подушек.

Ранее бийская компания «Химэкс плюс» предложил альтернативу Domestos и Persil.