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Промышленность Алтая
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Экономика

Алтайское предприятие будет перерабатывать пластик, чтобы набивать одеяла и не зависеть от импорта

Крупнейший за Уралом производитель домашнего текстиля — ГК «Свит» (резидент ТОСЭР в Новоалтайске) завершит несколько инвестпроектов, которые должны сократить зависимость от импорта. Об этом сообщили в минпромэнерго Алтайского края.

Производство текстиля.
Производство текстиля.
alt-prom.ru

Например, на предприятии запустят моечную линию для первичной обработки шерсти, а также организуют переработку пластиковой тары, что позволит предприятию развивать технологии безотходного производства и использования вторичного сырья.

Только запуск собственной моечной линии позволит снизить издержки при производстве одеял на 20% и не зависеть от внешних факторов, отметила руководитель предприятия Галина Шишлакова.

Также «Свит» готовится самостоятельно производить из переработанного пластика силиконизированное волокно, которое сейчас закупается в Китае. Волокно используется в качестве наполнителя для одеял,

Пластик.
Пластик.
СС0

В Новоалтайске уже установили сетки для сбора пластиковых бутылок, в планах предприятия — установка контейнеров в крупных городах Алтайского края.

Министерство промышленности и энергетики Алтайского края рассматривает возможность оказать предприятию господдержку.

Группа компаний «Свит» на рынке производства домашнего текстиля работает с 2007 года. Предприятие имеет собственные цеха по производству комплектов постельного белья, покрывал, одеял (в том числе шерстяных), матрасов, подушек.

Ранее бийская компания «Химэкс плюс» предложил альтернативу Domestos и Persil.

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