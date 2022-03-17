Чуть больше года тому назад в России отменили ЕНВД — главный налоговый формат для малого бизнеса. Еще до того, как он ушел в прошлое, многие эксперты говорили, что такой шаг станет крахом и обернется серьезными потерями. Как пережило этот стресс-тест местное бизнес-­сообщество, altapress.ru поинтересовался у Юрия Фрица, руководителя Алтайского союза предпринимателей.

«Глобальной катастрофы не произошло»

— До отмены ЕНВД было много панических настроений. Говорили о том , что это решение станет крахом для малого бизнеса. На ваш взгляд , крах произошел?

— Глобальной катастрофы не произошло, и это, на мой взгляд, уже неплохо. Нельзя сказать, что у малого и среднего бизнеса на Алтае все гладко, но и серьезных провалов мы тоже не отмечаем.

Как в целом живется малому бизнесу? На этот вопрос красноречиво отвечает тот объем налогов, который в этом секторе экономики собирается. По разным оценкам, поступления выросли примерно на 20%.

С точки зрения властных структур, это обнадеживающий и радостный факт. Однако мы понимаем, что вызванный прошедшей трансформацией рост налоговой нагрузки отразился на ценах товаров и услуг. За все, в конечном счете, заплатил покупатель.

Малый бизнес.

— Можно ли спустя год в конкретных цифрах подсчитать предпринимательские потери от отмены ЕНВД?

— Мы видим снижение числа юридических лиц с 31,1 тыс. до 29,1 тыс. С 71,6 тыс. до 70,3 тыс. снизилось количество микропредприятий. Параллельно отмечаем увеличение по числу самозанятых, хотя это тоже достаточно двоякая история.

Понимаем, что кто-то действительно вышел из тени и начал вести деятельность законно. Но есть много субъектов, которые прекратили свою деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей и перешли в разряд самозанятых, минимизируя, таким образом, издержки.

Есть схемы, когда работодатели намеренно регистрируют вчерашних работников, как самозанятых, и выводят их на аутсорсинг. Это тоже своеобразный вариант оптимизации затрат.

Малый бизнес. СС0

«Здесь далеко не все гладко»

— В конце 2020 года говорили , что сильнее всего пострадает мелкая розница , особенно в районах , и ресторанный бизнес.

— Для ресторанов, баров и кафе нашли вариант перехода на патент. В этом плане основную проблему удалось решить. С одной стороны, это хорошо. Но, с другой стороны, в непростой год пандемии данный сектор столкнулся со снижением покупательской способности.

Аналогичная ситуация и в мелкой розничной торговле. Надо признать, что здесь далеко не все гладко — средний чек падает, покупатели все чаще ориентируются на сегмент «эконом» и «эконом-".

При этом государство, в лице налоговой службы, усиливает меры воздействия на малый бизнес — это и проверки, и кассовая отчетность и другие дополнительные формы администрирования. В несетевой торговле или мелком ресторанном бизнесе я не знаю никого, кто бы говорил о сладкой жизни.

Производство. Дмитрий Лямзин

— Бизнес успел адаптироваться к новым налоговым реалиям за прошедший год?

— Бизнес обязан был адаптироваться — выживать в любых стрессовых ситуациях — это своеобразное кредо предпринимательства.

В былые годы у власти по отношению к малому бизнесу сформировалось некое покровительственное отношение — на регулярной основе проводились общественные советы по развитию предпринимательства. В той или иной степени было налажено взаимодействие.

Сегодня же мы ощущаем ориентированность власти на крупный бизнес и инорегиональных инвесторов. Свой малый бизнес отходит в каком-то смысле на второй план.

Следствием данных процессов становится снижение деловой активности, отток бизнесменов в другие регионы. Что скрывать, молодежь разъезжается, не желая оставаться в родном городе или селе.

Работницы производства. Анна Зайкова , altapress.ru

Алтайский край с каждым годом теряет квалифицированные кадры, активных предпринимателей. На мой взгляд, в долгосрочной перспективе это очень тревожный факт. Пока не вижу какие-либо предпосылки к тому, что ситуация в обозримом будущем изменилась.

«С трудом отбили штраф в размере 500 тыс.»

— На ваш взгляд , что требуется , чтобы стресс-тест для бизнеса проходил менее болезненно?

— Чтобы любой процесс продвигался, требуется постоянный диалог. На сегодняшний день, как бизнес достаточно прохладно относится к власти, не ожидая шагов навстречу, так и власть не слышит малый и средний бизнес.

Есть структуры, где предпринимателей рассматривают лишь как инструмент пополнения бюджета в виде налогов и штрафов, которых огромное количество.

Каждое ведомство, оправдывая свое существование, рождает различные подзаконные акты, только усложняющие наше существование. Я понимаю, что это их работа, но кто-то же ее должен контролировать.

Производство пюре в кооперативе «Будем здоровы» Ирина Пергаева

Могу привести пример предпринимателя из Троицкого района. Он официально трудоустроил мигранта для выполнения сезонных работ, заплатил все отчисления. Единственное, что было не так — перечисление заработной платы. Оказывается, необходимо было перевести средства на карту в определенный банк, а предприниматель выдал их наличными.

Получается, что он не нарушил закон, а лишь преступил некий пункт в ведомственных инструкциях миграционной службы. Нам с трудом удалось отбиться от штрафа в размере 500 тыс. рублей.

— На ваш взгляд , возможны ли дальнейшие изменения налоговой системы для малого бизнеса?

— Мы уже неоднократно говорили, что в плане нормотворчества государству надо остановиться и попробовать хотя бы пять лет прожить без новых изменений, ухудшающих положение малого бизнеса.

Производство колбасных изделий. Анна Зайкова

Предпринимателям сложно приспособиться к постоянно меняющейся среде — это самое дискомфортное, что может быть. Понятно, что сейчас высокие налоги, сложное администрирование, но если бы эти условия были хотя бы стабильны, процесс адаптации проходил легче.

Когда законодательство меняется ежемесячно, появляются новые акты, это серьезно выбивает из колеи.

Сейчас в бизнес-сообществе обсуждается предложение ФНС о возможности ареста имущества без решения суда, в случае, если у службы есть подозрения в недобросовестном выполнении предпринимателем своих налоговых обязательств.

Налоги. Налоговая практика. ФНС. Nalog.ru

Мне это напоминает печальные истории 30−40-х годов прошлого века. Я абсолютно уверен: любое нарушение должен зафиксировать суд, и только после этого приниматься меры к взысканию. Если мы выйдем из этого законодательного поля, это станет очередным ударом по российскому предпринимательству.