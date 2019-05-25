Элитную московскую квартиру барнаульского бизнесмена-банкрота выставили на торги

Конкурсный управляющий известного барнаульского бизнесмена Бориса Заякина, признанного банкротом, намерен продать на аукционе половину доли в квартире, расположенной в Москве. Судя по сообщениям СМИ, она расположена в элитном жилом комплексе Sky House. Заявки будут приниматься до 2 июля.

На аукцион выставлена половина доли в праве собственности на объект незавершенного строительства в виде квартиры. Ее общая проектная площадь 127,3 кв. метра, расположена она на 19-м этаже корпуса № 2 на ул. Мытной, 40 — в историческом центре Vосквы. Различные интернет-ресурсы указывают, что по этому адресу расположен жилой комплекс премиум класса Sky House.

Стартовая цена доли Заякина — 11,2 млн рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются с 27 мая до 2 июля.

Ранее в ходе банкротства Бориса Заякина его имущество уже продавали. Так, за 198 тыс. рублей купили вентиляционную трубу, за 40 млн рублей — нежилое помещений в Новосибирске на ул. Дуси Ковальчук, 276 (1145 кв. метра), за 625 тыс. рублей — автомобиль AUDI S8.

Заякин должен кредиторам около 1,3 млрд рублей. В том числе более 900 млн рублей — «СБК Стекло» (по долгам Сбербанка) и «Газпромбанку».

Борис Заякин вместе с братом Алексеем Заякиным развивали торговые центры «Формула М2» и «Республика». Оба были признаны банкротами. Процедура реализации имущества Алексея Заякина завершена, ему списали 1,5 млрд рублей.