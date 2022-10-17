Немецкий инвестор все-таки построит крупный завод на границе с Алтаем

Компания «ЭкоНива» после затянувшейся информационной паузы раскрыла планы относительно маслосырзавода, который возводится в Новосибирской области, на границе с Алтайском краем. Представитель инвестора сообщил: работы на объекте будут возобновлены.

Почему затянулась стройка

Роман Денисевич, руководитель проекта ГК «ЭкоНива», сообщил «Агроинвестору», что группа имеет все возможности возобновить работы на объекте в ближайшее время.

Для будущего завода уже на 90% изготовлено и доставлено все ключевое технологическое и энергетическое оборудование, в том числе сыродельные линии и линия по сушке подсырной сыворотки.

Все договоренности и контракты с поставщиками продолжают действовать, уверяет руководитель.

Уже смонтированы несущие каркасы зданий трех главных производственных корпусов, произведен частичный монтаж внутренних и внешних ограждающих конструкций, выполняются подготовительные работы по инженерным сетям, перечисляет он.

Итальянский сыр Скаморца Из открытых источников в Интернете

Теперь инвестор ждет утверждения возросшей сметной стоимости со стороны Россельхозбанка, который выступает главным финансовым партнером проекта. Напомним, за время строительства завод подорожал с 20,9 млрд рублей до 24,5 млрд рублей.

В чем уникальность проекта

Интересной частью проекта является строительство площадки по производству сухой подсырной сыворотки со степенью деминерализации 90%, востребованной в производстве заменителей грудного молока. Мощность линии составит до 15,8 тыс. тонн в год.

Проект не имеет аналогов на российском рынке по масштабу и значимости, утверждает пресс-служба «ЭкоНивы». Так, на данный момент Россия импортирует почти 100% этого компонента, а возведение завода как раз позволит полностью обеспечить внутренние потребности страны в основном ингредиенте для сухих детских смесей.

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Планируется, что предприятие будет перерабатывать более 1,1 тыс. тонн сырого молока в сутки. Помимо сыворотки здесь хотят выпускать цельномолочную и кисломолочную продукцию, а также до 35,2 тыс. тонн полутвердых и твердых сыров в год.

Если все получится, завод в Новосибирской области по объемам выпуска сыров выйдет на второе место в России.

Что известно об алтайском проекте

Примечательно, что о перспективах проекта в Алтайском крае инвесторы пока не говорят. Напомним, крупный животноводческий комплекс в Тальменском районе на 6 тыс. голов скота должен был стать часть молочного кластера с сырзаводом в Новосибирской области и снабжать его молоком.

Изначально планировалось построить его в 2021 году. Затем инвестор взял паузу на то, чтобы урегулировать свои взаимоотношения с банком.

Штефан Дюрр www.ekoniva-apk.ru/

Последний раз о проекте заявлялось больше года назад. Тогда генеральный директор «ЭкоНивы» Штефан Дюрр заверял, что от строительства на Алтае не отказывается. Завершить его планировалось в 2023 году. На каком этапе он сейчас находится, доподлинно не известно.