Немецкий инвестор все-таки построит крупный завод на границе с Алтаем

Почему затянулась стройка
Роман Денисевич, руководитель проекта ГК «ЭкоНива», сообщил «Агроинвестору», что группа имеет все возможности возобновить работы на объекте в ближайшее время.
Для будущего завода уже на 90% изготовлено и доставлено все ключевое технологическое и энергетическое оборудование, в том числе сыродельные линии и линия по сушке подсырной сыворотки.
Все договоренности и контракты с поставщиками продолжают действовать, уверяет руководитель.
Уже смонтированы несущие каркасы зданий трех главных производственных корпусов, произведен частичный монтаж внутренних и внешних ограждающих конструкций, выполняются подготовительные работы по инженерным сетям, перечисляет он.
Теперь инвестор ждет утверждения возросшей сметной стоимости со стороны Россельхозбанка, который выступает главным финансовым партнером проекта. Напомним, за время строительства завод подорожал с 20,9 млрд рублей до 24,5 млрд рублей.
В чем уникальность проекта
Интересной частью проекта является строительство площадки по производству сухой подсырной сыворотки со степенью деминерализации 90%, востребованной в производстве заменителей грудного молока. Мощность линии составит до 15,8 тыс. тонн в год.
Проект не имеет аналогов на российском рынке по масштабу и значимости, утверждает пресс-служба «ЭкоНивы». Так, на данный момент Россия импортирует почти 100% этого компонента, а возведение завода как раз позволит полностью обеспечить внутренние потребности страны в основном ингредиенте для сухих детских смесей.
Планируется, что предприятие будет перерабатывать более 1,1 тыс. тонн сырого молока в сутки. Помимо сыворотки здесь хотят выпускать цельномолочную и кисломолочную продукцию, а также до 35,2 тыс. тонн полутвердых и твердых сыров в год.
Если все получится, завод в Новосибирской области по объемам выпуска сыров выйдет на второе место в России.
Что известно об алтайском проекте
Примечательно, что о перспективах проекта в Алтайском крае инвесторы пока не говорят. Напомним, крупный животноводческий комплекс в Тальменском районе на 6 тыс. голов скота должен был стать часть молочного кластера с сырзаводом в Новосибирской области и снабжать его молоком.
Изначально планировалось построить его в 2021 году. Затем инвестор взял паузу на то, чтобы урегулировать свои взаимоотношения с банком.
Последний раз о проекте заявлялось больше года назад. Тогда генеральный директор «ЭкоНивы» Штефан Дюрр заверял, что от строительства на Алтае не отказывается. Завершить его планировалось в 2023 году. На каком этапе он сейчас находится, доподлинно не известно.