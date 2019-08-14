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14 августа 24°C

Несуществующие долги и необъяснимые причины: за что блокируют счета бизнесменам

Эксперты ОНФ опросили 560 организаций, чтобы выяснить, насколько остро стоит у бизнеса проблема блокировки счетов. Выяснилось, что почти 29% опрошенных сталкивались с этим в 2018—2019 году.

Финансы.
Финансы.
открытые источники (CC0)

В 24% случаев заблокировали конкретную операцию, а в 70% случаев — счет полностью.

Некоторые предприниматели поделились своими неприятными примерами:

«Перечисление с карты моего ИП на мою личную карту эмитентом которых является один и тот же банк Авангард привело к блокировке средств на
счетах ИП по 115-ФЗ, разблокировать предложили сотрудники банка за вознаграждение в виде заключения сервисного договора с банком на сумму в
20% от заблокированного на счёте ИП».

«Дважды уже столкнулись с проверкой Росфинмониторинга в банке в первом случае без запроса документов закрыли счет, во втором случае после проверки документов без объяснения причин закрыли счет».

«Банк ВТБ сейчас применяет практику блокировки счетов всех фирм, которые когда-либо работали с Республикой Крым или находятся там. В открытую говорят, чтобы закрывали в их банке счета и переходили в любой другой банк, иначе замучают проверками и блокировками. Не дают делать никакие операции, включая перечисление налогов, считая их „сомнительными операциями“. Требуют привезти подтверждающие документы и платежки на бумажном носителе, затягивают их перечисления и взимают за бумажный носитель комиссию в размере 400 рублей за один платеж! То есть, всячески вынуждают уйти из их банка».

«Арест накладывала ИФНС по несуществующим долгам, которые образовались в результате сбоя программы, либо четыре раза накладывали арест на пени 115 рублей по одному и тому же основанию и после списания не снимали арест. Из-за ареста в 115 рублей не смогли взять транш по кредиту так как условие кредитования — отсутствие наложенных арестов».

Деньги. Финансы.
Деньги. Финансы.
Moscow-Live.ru/Flickr, CC BY-NC-SA

Бизнесмены в Алтайском крае также жалуются на блокировку счетов, о чем в интервью altapress.ru говорил бизнес-омбудсмен Павел Нестеров.

Павел Нестеров,
уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае:

Если операция сочтена подозрительной или есть недоимка в бюджет, «шайтан-компьютер» не разбирается. Автоматически из налоговой службы подается информация в банк на блокировку, даже если недоимка — 5 рублей. А вот после ее погашения банки не торопятся разблокировать счет, даже если есть справка из налоговой.

По каким причинам официально могут заблокировать счет?

  • уплата налогов в размере меньше 0,9% оборота по расчетному счету;
  • остатки по счету несравнимы с оборотом;
  • отсутствуют платежи в рамках хозяйственной деятельности клиента (арендные платежи, коммунальные услуги и прочие);
  • более 30% наличного оборота денежных средств;
  • с даты создания юридического лица прошло менее 2 лет; регулярное снятие наличных денежных средств, как правило, в сумме, не превышающей 600 тыс. руб. и с использованием корпоративных банковских карт.
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