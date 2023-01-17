17 января
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Экономика

Новую троллейбусную линию проектируют в Барнауле

Тендер на разработку проекта ремонта контактной сети троллейбусной линии по ул. Взлетной в Барнауле успешно разыгран 17 января.

Троллейбус.
Троллейбус.
Анна Зайкова, altapress.ru.

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На торги заявился единственный участник, поэтому цена контракта осталась первоначальной — 4,5 млн рублей. На момент подготовки материала фирма-победитель не названа.

Протяженность новой контактной сети составит 3,5 км, она пройдет по ул. Взлетной от ул. Попова до Северного Власихинского проезда. Сюда будет продлен маршрут троллейбуса № 7.

Когда ждать проект

Работы по проектированию должны быть завершены до 19 апреля. Источник средств — бюджет Барнаула. Помимо самой сети на новом участке будет установлена дополнительная тяговая подстанция.

Новая сеть будет строиться по программе «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015−2025 годы», в свою очередь, входящей в индивидуальную программу социально-экономического развития Алтайского края.

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