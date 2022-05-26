О меню обновленного «Макдоналдса» в России поведал столичный градоначальник

В ресторанах сети быстрого питания «Макдоналдс», которые начнут работать в России под новым брендом, сохранится привычное меню, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает ТАСС .

Ранее в мае о судьбе блюд из меню «Макдоналдса» после того, как сеть начнет работать под новым брендом, рассказали в Минпромторге.

Там не исключили, что рецептура может быть сохранена.

В середине мая «Макдоналдс» объявил об окончательном уходе из России. Между тем в «Макдоналдс» в Барнауле работал в обычном режиме.

Покупатель

Вскоре стало известно, что компания нашла покупателя на свой российский бизнес, пишет Lenta.ru.

Им оказался предприниматель из Новокузнецка Александр Говор. Указывалось, что для завершения сделки необходимо разрешение контролирующих органов, при этом сумма продажи не называлась.