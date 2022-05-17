17 мая
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Потребитель

McDonald’s окончательно закрылся, но возобновит работу в России под новым брендом

Рестораны быстрого питания McDonald’s сменят бренд и с июня 2022 года продолжат работу в России, передает РБК со ссылкой на источники.

Гамбургер. Фастфуд.
Гамбургер. Фастфуд.
CC0.

По имеющимся данным, рабочие места сотрудникам сохраняют, несмотря на продажу активов. Однако там, где ранее находились McDonald’s, появится новая сеть. И первое заведение могут открыть в июне.

«Все активы „Макдоналдса“ продаются, все рабочие места сохраняются, будет новый бренд, новая сеть предприятий быстрого обслуживания, которая откроется на тех местах, где раньше работал „Макдоналдс“. Надеемся, что первое открытие будет в июне», — заявил собеседник издания.

Источник ТАСС также подтвердил, что под новым брендом будет работать прежний коллектив. Привычным останется и ассортимент.

«Сеть ресторанов и меню будут сохранены <…>. Более 90% поставщиков — российские, сотрудничество с ними сохранится. По факту уйдет только название», — подчеркнул он.

Напомним, в начале марта корпорация временно закрыла 850 ресторанов в России из-за ситуации на Украине.

Гендиректор McDonald’s Крис Кемпчински объяснил, что это вызвано отсутствием возможности «гарантировать бесперебойную работу основных направлений, поддержание ключевого ассортимента на предприятиях и высокие стандарты качества, к которым привыкли гости».

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