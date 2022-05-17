McDonald’s окончательно закрылся, но возобновит работу в России под новым брендом

По имеющимся данным, рабочие места сотрудникам сохраняют, несмотря на продажу активов. Однако там, где ранее находились McDonald’s, появится новая сеть. И первое заведение могут открыть в июне.

«Все активы „Макдоналдса“ продаются, все рабочие места сохраняются, будет новый бренд, новая сеть предприятий быстрого обслуживания, которая откроется на тех местах, где раньше работал „Макдоналдс“. Надеемся, что первое открытие будет в июне», — заявил собеседник издания.