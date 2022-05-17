McDonald’s окончательно закрылся, но возобновит работу в России под новым брендом

По имеющимся данным, рабочие места сотрудникам сохраняют, несмотря на продажу активов. Однако там, где ранее находились McDonald’s, появится новая сеть. И первое заведение могут открыть в июне.
«Все активы „Макдоналдса“ продаются, все рабочие места сохраняются, будет новый бренд, новая сеть предприятий быстрого обслуживания, которая откроется на тех местах, где раньше работал „Макдоналдс“. Надеемся, что первое открытие будет в июне», — заявил собеседник издания.
Источник ТАСС также подтвердил, что под новым брендом будет работать прежний коллектив. Привычным останется и ассортимент.
«Сеть ресторанов и меню будут сохранены <…>. Более 90% поставщиков — российские, сотрудничество с ними сохранится. По факту уйдет только название», — подчеркнул он.
Напомним, в начале марта корпорация временно закрыла 850 ресторанов в России из-за ситуации на Украине.
Гендиректор McDonald’s Крис Кемпчински объяснил, что это вызвано отсутствием возможности «гарантировать бесперебойную работу основных направлений, поддержание ключевого ассортимента на предприятиях и высокие стандарты качества, к которым привыкли гости».