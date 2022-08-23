23 августа
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Экономика

О скором ослаблении рубля рассказал аналитик

С началом осени тенденция к ослаблению рубля может усилиться, предупредил главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич, пишет «Прайм».

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0

По мнению эксперта, после прохождения августовского пика налоговых выплат российская национальная валюта может перейти к ослаблению.

Эта тенденция получила свое начало уже в прошлом месяце.

Во второй половине июля валютному курсу не удалось дотянуть 10% до июньского минимума, что повторится и в августе.

Это свидетельствует о появлении ценового равновесия. Именно оно влияет на выравнивание баланса спроса и предложения. Осенью он может сместиться в сторону спроса.

По прогнозу аналитика, в следующие три месяца доллар может закрепиться выше 70 рублей.

Рубль может ждать обвал в случае снижения нефтяных котировок. При появлении признаков рецессии у стран-потребителей сырья спрос на него упадет.

Ранее наилучшую альтернативу доллару представили россиянам.

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