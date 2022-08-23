О скором ослаблении рубля рассказал аналитик

По мнению эксперта, после прохождения августовского пика налоговых выплат российская национальная валюта может перейти к ослаблению.
Эта тенденция получила свое начало уже в прошлом месяце.
Во второй половине июля валютному курсу не удалось дотянуть 10% до июньского минимума, что повторится и в августе.
Это свидетельствует о появлении ценового равновесия. Именно оно влияет на выравнивание баланса спроса и предложения. Осенью он может сместиться в сторону спроса.
По прогнозу аналитика, в следующие три месяца доллар может закрепиться выше 70 рублей.
Рубль может ждать обвал в случае снижения нефтяных котировок. При появлении признаков рецессии у стран-потребителей сырья спрос на него упадет.
Ранее наилучшую альтернативу доллару представили россиянам.