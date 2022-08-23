О скором ослаблении рубля рассказал аналитик

С началом осени тенденция к ослаблению рубля может усилиться, предупредил главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич, пишет «Прайм».

По мнению эксперта, после прохождения августовского пика налоговых выплат российская национальная валюта может перейти к ослаблению.

Эта тенденция получила свое начало уже в прошлом месяце.

Во второй половине июля валютному курсу не удалось дотянуть 10% до июньского минимума, что повторится и в августе.

Это свидетельствует о появлении ценового равновесия. Именно оно влияет на выравнивание баланса спроса и предложения. Осенью он может сместиться в сторону спроса.

По прогнозу аналитика, в следующие три месяца доллар может закрепиться выше 70 рублей.

Рубль может ждать обвал в случае снижения нефтяных котировок. При появлении признаков рецессии у стран-потребителей сырья спрос на него упадет.

Ранее наилучшую альтернативу доллару представили россиянам.