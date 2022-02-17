О зарплате телеведущих рассказала Регина Тодоренко

Популярная ведущая Регина Тодоренко озвучила в сторис Instagram свою зарплату в начале карьеры на телевидении.

«Десять лет назад я начинала бесплатно. Просто чтобы взяли на телик», — написала Тодоренко.

Знаменитость отметила, что после прохождения стажировки ей начали платить 500 долларов за один съемочный день.

Она также заявила, что опытные ведущие могут получать от трех до пяти тысяч долларов (от 225 тыс. рублей до 375 тыс. рублей) за смену, пишет Lenta.ru.

Зарплата на телевидении «суперпрофессионала» с высоким кредитом доверия и рейтингом начинается от 10 тыс. долларов (750 тыс. рублей), добавила ведущая. Тодоренко не уточнила, идет ли речь о заработке на российском или зарубежном телевидении.

Ранее у баллотирующегося в Госдуму теведущего госканала обнаружили 3 млн незадекларированных рублей.