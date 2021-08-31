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Политика

У баллотирующегося в Госдуму теведущего госканала обнаружили 3 млн незадекларированных рублей

Телеведущий программы «60 минут» Евгений Попов, который баллотируется в Госдуму по Кунцевскому одномандатному избирательному округу № 197, предоставил неверную информацию о своих доходах за 2020 год, сообщается на официальном сайте Мосгоризбиркома.

Госдума РФ.
Госдума РФ.
duma.gov.ru

В своей декларации Попов указал, что за 2020 год заработал 11,4 млн рублей — за счет получаемой им зарплаты на телеканале «Россия 1», а также выплат из Пенсионного фонда и процентов по вкладам в различных российских банках, пишет Znak.сom.

Однако, по данным Федеральной налоговой службы, телеведущий за минувший год получил еще 3,1 млн рублей сверх этой суммы.

При этом каких-либо санкций за сокрытие дохода для кандидатов действующим законодательством не предусмотрено, пишет polit.ru.

По округу телеведущего также баллотируются в Госдуму Борис Бальмонт («Новые люди»), Игорь Глек (Российская экологическая партия «Зеленые»), Кирилл Гончаров («Яблоко»), Владислава Горшкова («Зеленая альтернатива»), Михаил Лобанов (КПРФ), Михаил Меньшиков («Партия Роста»), Дарья Митина («Коммунисты России»), Дмитрий Потапенко («Российская партия свободы и справедливости»), Павел Раменский (ЛДПР), Алексей Соболев («Родина») и Александр Тарнавский («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»).

Ранее на сайте change.org собирали подписи под петицией с требованием пожизненно отстранить от работы в СМИ главреда RT Маргариту Симоньян, ее супруга Тиграна Кеосаяна, телеведущих Владимира Соловьева, Дмитрия Киселева, Ольгу Скабееву, Артема Шейнина, Петра Толстого. В списке также Евгений Попов.

По мнению авторов петиции, эти люди «дезинформируют» и «вводят в заблуждение» россиян, а также «оскорбляют и унижают человеческое достоинство граждан России».

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