Об особенностях бедности в России рассказал известный политолог

Только в России люди могут работать на полную ставку и все равно оставаться бедными, считает политолог и журналист Георгий Бовт.

«У нас есть такое явление, как работающие бедные. Когда люди работают на полную ставку и при этом они не могут себя толком прокормить. Это, пожалуй, только в нашей стране — в любой другой оно отсутствует», — пояснил он в эфире радио «Комсомольская правда».

Политолог рассказал, какие действия нужно предпринять для улучшения ситуации. Одно из них — отказ от дешевой рабочей силы.

«Начать надо с того, чтобы повысить долю оплаты труда в нашем ВВП. И отказаться от принципа дешевого труда», — сказал он.

Чтобы люди ехали на заработки в Москву, нужно решать проблему мобильного жилья, а съем квартиры был дешевле, чем сейчас, пишет ura.ru.

«Люди имеют свои квартиры в частной собственности, но не могут никуда от них уехать. Потому что съем квартиры в другом регионе влетает в копеечку и съедает всю зарплату», — пояснил он свою позицию.

Ранее Росстат сообщил, что почти 18 млн россиян живут за чертой бедности. То есть, 12,1% населения всей страны получают меньше 11 653 рублей (153,47 долларов, или 128,13 евро) в месяц.

Сенаторы Совфеда приезжали в Алтайский край 11 марта, чтобы оценить реализацию индивидуальной программы ускоренного социально-экономического развития, которую разработали специально для «отстающего» в этом плане региона.