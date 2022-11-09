Об уходе в экономику вчерашнего дня предупредили россиян

По мнению Гимпельсона, капитал вынужден адаптироваться под закрытую «экономику вчерашнего дня» вместо рыночной.
Адаптация к санкциям — путь к распространению простых и старых технологий и уходу от новых.
Эксперт уверен — следует ожидать недоиспользования ранее накопленных знаний и навыков из-за технологического упрощения экономики, пишет Lenta.ru.
Между тем президент РФ Владимир Путин считает, что мировая экономика переживает острый кризис. Как сообщил российский лидер, причинами кризиса могут быть нестабильность цен и разбалансировка рынка.
Глобальный газовый сектор недоинвестировали из-за агрессивного продвижения «зеленой повестки».