9 ноября
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Экономика

Об уходе в экономику вчерашнего дня предупредили россиян

Сочетание жестких санкций, контрсанкций и стремления почти к полному импортозамещению создает сильный шок для человеческого капитала в России, отметил директор Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон в своей статье.

Экономика
Экономика
СС0

По мнению Гимпельсона, капитал вынужден адаптироваться под закрытую «экономику вчерашнего дня» вместо рыночной.

Адаптация к санкциям — путь к распространению простых и старых технологий и уходу от новых.

Эксперт уверен — следует ожидать недоиспользования ранее накопленных знаний и навыков из-за технологического упрощения экономики, пишет Lenta.ru.

Между тем президент РФ Владимир Путин считает, что мировая экономика переживает острый кризис. Как сообщил российский лидер, причинами кризиса могут быть нестабильность цен и разбалансировка рынка.

Глобальный газовый сектор недоинвестировали из-за агрессивного продвижения «зеленой повестки».

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