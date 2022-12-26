26 декабря
﻿
Экономика

Объем кредитов начинающим предпринимателям под 0% в банке «Открытие» превысил 141 млн рублей

Льготная программа реализуется банком совместно с Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы при поддержке столичного Фонда содействия кредитованию малого бизнеса. Общая сумма таких кредитов, выданных российскими банками, составила 789 млн рублей.

Сниженная ставка — 0% - будет действовать в течение года, при этом кредит выдается сроком до трех лет. Максимальная сумма составляет пять миллионов рублей. Воспользоваться льготным кредитом могут представители малого и среднего бизнеса из любых отраслей экономики. Главное условие — заемщик должен быть зарегистрирован как налогоплательщик в Москве не более 12 месяцев назад.

Кредит может быть направлен на пополнение оборотных средств или приобретение оборудования, недвижимого имущества. Также его можно взять на оплату аренды или ремонта помещений, выплату заработанной платы сотрудникам и иные расходы на развитие бизнеса. При этом залога от клиента не требуется, поручителем по каждому кредиту становится город, субсидируя часть процентной ставки.

ПАО Банк «ФК Открытие». Генеральная лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость