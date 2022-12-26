Объем кредитов начинающим предпринимателям под 0% в банке «Открытие» превысил 141 млн рублей

Сниженная ставка — 0% - будет действовать в течение года, при этом кредит выдается сроком до трех лет. Максимальная сумма составляет пять миллионов рублей. Воспользоваться льготным кредитом могут представители малого и среднего бизнеса из любых отраслей экономики. Главное условие — заемщик должен быть зарегистрирован как налогоплательщик в Москве не более 12 месяцев назад.

Кредит может быть направлен на пополнение оборотных средств или приобретение оборудования, недвижимого имущества. Также его можно взять на оплату аренды или ремонта помещений, выплату заработанной платы сотрудникам и иные расходы на развитие бизнеса. При этом залога от клиента не требуется, поручителем по каждому кредиту становится город, субсидируя часть процентной ставки.

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