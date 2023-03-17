Объем привлеченных РСХБ средств клиентов на Алтае превысил 50 млрд рублей

Общий совокупный портфель привлеченных средств клиентов в Алтайском региональном филиале Россельхозбанка превысил 50,1 млрд рублей, увеличившись с начала года более чем на 4 млрд, или 8,7%.

Рост наблюдается как в корпоративном, так и в розничном сегменте. Объем средств корпоративных клиентов превысил 27,5 млрд рублей, увеличившись с начала года более чем на 3,6 млрд рублей, прирост более 15%. Наибольший интерес к размещению свободных средств на депозиты демонстрируют компании среднего, малого и микробизнеса Алтайского края и Республики Алтай. Объем портфеля привлеченных средств данной категории клиентов составляет порядка 18 млрд рублей. Он увеличился за 2,5 месяца 2023 года на 15%, или свыше 2,3 млрд рублей.

Положительная динамика сохраняется в работе с привлечением средств населения Алтайского края и Республики Алтай. На середину марта 2023 года объем вкладов частных клиентов превысил 22,5 млрд рублей. С начала года хорошую динамику показало размещение средств на текущих счетах частных клиентов, рост составил 14,7%.

В последние годы Россельхозбанк значительно нарастил и улучшил услуги по дистанционному и мобильному обслуживанию. Это дает свои результаты и позитивно сказывается на показателях. Доверие к Россельхозбанку, которое демонстрируют жители региона — залог нашей успешной работы в дальнейшем. Сегодня РСХБ предлагает широкую линейку финансовых инструментов, из которых можно выбрать тот, который подходит для сбережения и преумножения ваших средств, — отметила заместитель директора Алтайского регионального филиала Татьяна Руденко.

Источник: Россельхозбанк.

Россельхозбанк в начале 2023 года повысил ставки по рублевым вкладам. Максимальная ставка по вкладам «Доходный» и «Доходный Пенсионный» при размещении средств на срок 3 года теперь составляет 10,0%. Она будет действовать при выборе опции выплаты процентов в конце срока, а в случае вклада «Доходный» также при открытии его через дистанционные каналы обслуживания.

«Доходный» — это один из популярных вкладов РСХБ. Вклад «Доходный» в рублях можно открыть на свое имя, а также в пользу третьего лица. Срок размещения средств — от 3 месяцев до 4 лет. Минимальная сумма вклада при открытии в офисе банка 10 000 рублей, при открытии через дистанционные каналы обслуживания — 3 000 рублей. Выплата процентов производится по выбору: в день окончания срока вклада или ежемесячно в последний рабочий день месяца (в таком случае максимальная ставка составит 8,4%). Возможность пополнения и совершения расходных операций не предусмотрена. Максимальная сумма вклада не ограничена.

Вклад «Доходный Пенсионный» открывается при получении пенсии на счет, открытый в Россельхозбанке или предоставлении заявления о перечислении пенсии на счет, открытый в РСХБ. Минимальный размер первоначального взноса по нему — 500 рублей. При выборе опции ежемесячной выплаты процентов на счет максимальная ставка по данному вкладу составит 8,6%.

Подробную информацию по продуктам можно получить в офисах Россельхозбанка, мобильном приложении, по номеру телефона контакт-центра 8−800−100−0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.

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