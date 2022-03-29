+500 обманутых. Фирма, недостроившая в Барнауле пятиярусный гаражный комплекс, вошла в банкротство

Компания «Алтпромснаб», много лет строившая в Индустриальном районе Барнаула пятиярусный гаражный комплекс, вошла в первую стадию банкротства — 14 марта арбитраж ввел в ней наблюдение. Владельцы компании обещали сдать объект в эксплуатацию еще в 2009 году, но неоднократно сдвигали сроки и так и не достроили объект.

Пятиярусный гаражный комплекс в Барнауле в апреле 2021 года.

Самый долгий долгострой

Пятиярусные гаражи с комплексом сервисных услуг строятся на ул. Власихинской, 156а более 13 лет. Первый договор долевого строительства гаражных боксов «Алтпромснаб» зарегистрировал еще в 2008-м. Передать гаражи покупателям предполагалось в ноябре 2009-го.

Машиноместо здесь продавали за 235−300 тыс. рублей (средняя цена — 16,4 тыс. рублей).

По данным единой информационной системе жилищного строительства, продано 492 из 516 помещений. Покупатели — и физические, и юридические лица.

Но срок ввода комплекса в эксплуатацию много раз переносили.

Александр Орлов ( в центре). Анна Зайкова.

Партбилет на стол

Дольщики не раз пытались привлечь внимание к проблемной стройке, проводя публичные акции — они даже перекрывали проспект Ленина.

Совладельцу фирмы и тогдашнему гендиректору Александру Орлову в родной партии «Справедливая Россия» и вовсе поставили ультиматум: или ты решаешь проблемы дольщиков — или партбилет на стол.

Так прошло больше 10 лет. С партбилетом Александр Орлов расстался — в «Справедливой России-За правду» altapress.ru сообщили: такой товарищ в списках не числится.

Но гаражный комплекс так и не достроили.

Пятиярусный гаражный комплекс в Барнауле , ул. Власихинская , 156а. наш.дом. рф

Все посыпалось

Дважды — в 2018-м и 2020 году — сообщалось: у комплекса появился инвестор, который готов помощь завершить строительство.

В 2020 году потенциальным участником операции по спасению гаражных боксов в 2020 году стал Юрий Фриц, владелец барнаульской компании «Сибирь Контракт» и предправления «Алтайского союза предпринимателей».

Он объяснил altapress.ru текущую ситуацию коротко: не получилось. В начале 2021 года «Алтпромснаб» уже пытались обанкротить, и вот после этого Орлов сменил команду управленцев, но она не была эффективной — «все посыпалось».

Последний срок ввода комплекса, зафиксированный в единой информационной системе, — первый квартал 2022 года. 30 марта дольщикам должны были выдать ключи.

Пятиярусный гаражный комплекс в Барнауле , ул. Власихинская , 156а. наш.дом. рф

Однако, судя по фотографиям, опубликованным в марте 2022 года, до завершения объекта и передачи гаражных боксов дольщикам дело так и не дошло.

В инспекции стройжилнадзора Алтайского края altapress.ru подтвердили: объект не введен в эксплуатацию.

Не выдержал дольщик

Между тем, в 2021 году дольщик Музаффар Абдурахимов, так и не получивший обещанного к 2016 году гаражного бокса, высудил у «Алтпромснаба» 2,4 млн рублей — стоимость бокса, пеню, штрафы, компенсацию и т.п.

Добровольно возвращать деньги застройщик отказался — пришлось судиться. Решение вынесено в пользу дольщика.

Вскоре после этого суда «Алтпромснаб» опубликовал информацию: компания намерена обратиться в суд о своем банкротстве. И основания для этого были: компания показала убыток — 2,4 млн рублей. Но так и не обратилась — это сделал дольщик Абдурахимов в сентябре 2021 года.

14 марта уже 2022 года арбитраж ввел в «Алтпромснабе» процедуру наблюдения — до 10 августа. Временным управляющим суд назначил Никиту Ноздеркина.

Арбитражный суд Алтайского края. altapress.ru

В реестр проблемных объектов, в которых дольщики не могут длительное время получить недвижимость, опубликованном на портале Дом. рф, пятиярусный комплекс на Власихинской пока не включен. Всего же в Алтайском крае включено пять трудных строек, две из них в Белокурихе (на ул. Бийск, 11/1 — дома № 3 и 4) и три в Барнауле (Партизанская, 76, ул. Шумакова, 21 и ул. Интернациональная, 130).

Что делать дольщикам

В инспекции стройжилнадзора Алтайского края сообщили: дальнейшая судьба застройщика «Алтпромснаба» будет определена по результатам наблюдения. Возможны три варианта.

Введение финансового оздоровления.

Введение внешнего управления.

Признание «Алтпромснаба» банкротом и открытие конкурсного производства.

В инспекции посоветовали дольщикам включаться в реестр требований кредиторов. Это надо сделать в течение 30 календарных дней с даты опубликования сообщения о введении наблюдения — 19 марта в газете «Коммерсант».

Обращаться нужно в Арбитражный суд Алтайского края,"Алтпромснаб" и временному управляющему с приложением документов, подтверждающих обоснованность этих требований. На сайте инспекции опубликован макет заявления.

Устные консультации, в том числе по банкротству «Алтмроснаба», можно получить по телефону «горячей линии» инспекции стройжилнадзора: (3852) 56−64−39, 56−64−31.

Арбитражный суд Алтайского края. Altapress.ru

Как на Алтае достраивали брошенные объекты

«Барнаулинвестстрой». Компания собирала деньги по принципу финансовой пирамиды и не достроила три жилых дома в Барнауле. Проблема была крайне острой в середине 2000-х, дольщики не раз выходили на уличные акции.

Для завершения строительства, в частности, 10-этажного дома на ул. Кутузова, 16б собственники квартир создали ЖСК «Оникс». Оно контактировало с администрацией города, и общими усилиями нашли схему, которая позволила ввести объект.

ЖСК передало в муниципальную собственность 11 квартир. Здание достраивала компания «Селф», с которой ЖСК заключил договор инвестирования. Затраты за завершение стройки (102 млн рублей) «Селфу» компенсировали за счет безвозмездной передачи ему муниципальных квартир и бесплатной передачи муниципальных земельных участков на других территориях Барнаула.

ЖК «Демидов-парк». Январь 2017 года. altapress.ru

«Демидов Парк». Многоквартирный дом на ул. Прудской, 40 в Новоалтайске не смогла достроить компания «Аспект». Срок ввода — 2016 год. Квартиры здесь купили около 500 дольщиков.

В дальнейшем дом передали подрядчику — «Алтайстрой» (связанному с «Селфом»), который за счет собственных средств закончил работу. Найти подрядчика удалось после того, как власти края решили приобрести в нем квартиры для новоалтайских медиков на 200 млн рублей.

Дом сдали в 2019 году, но еще в конце 2021 года дольщики жаловались, что в квартирах холодно. realtai.ru/news/jilcy-demidov-parka-v-novoaltayske-tak-i-ne-dojdalis-otopleniya

Жилой комплекс «Парковый», Барнаул, ул. Парковая, 71 (на Горе). Застройщик — компания «Барнаулкапстрой». Строительство остановилось из-за финансовых проблем застройщика.

В дальнейшем «Барнаулкапстрой» на тендере определил, кто завершит стройку. Победителем стала фирма «СтройАрт» — одна из структур «Адалин-Строя». Строительство возобновлено, сообщил в ходе отчета мэр Барнаула Вячеслав Франк.

Что известно об «Алтпромснабе»

«Алтпромснаб» — общество с ограниченной ответственностью.

Уставный капитал — 50 тыс. рублей.

Зарегистрировано в 2002 году.

Учредители — Валерий Ростов ( 20%) и Александр Орлов ( 80%), данные на 28 марта 2022 года.

20%) и Александр Орлов 80%), данные на 28 марта 2022 года. Управляющая организация: автономная НКО «Институт финансового оздоровления», директор — Татьяна Гавриленко.

Основной вид деятельности «Алтпромснаба» — торговля оптовая неспециализированная.

По данным на 30 сентября 2021 года , кредиторская задолженность «Алтайпромснаба» — 66,8 млн рублей , дебиторская 33,6 млн , убыток — 2,5 млн.

Источник: ЕГРЮЛ, проектная декларация.