Общероссийский мониторинг показал, что больше половины жителей страны прозябают в бедности

35,6% граждан живут на грани бедности и не могут позволить себе товары длительного пользования: стиральную машину, мобильный телефон, холодильник, не говоря уже о покупке автомобиля. Такие выводы сделаны по итогам мониторинге Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте (РАНХиГС).

А вот 22% россиян существуют в полной нищете. Они могут позволить себе покупать только самые необходимые и дешевые продукты. В их потребительской корзине — лишь картофель, хлеб и морковь.

В целом же более 70% жителей страны вынуждены экономить, констатирует Газета.ru.

Издание отмечает, что запросы россиян на покупку еды и одежды почти не растут в последнее время. За три года (по отношению к сентябрю 2016 года) оборот розничной торговли в сопоставимых ценах вырос всего на 1,8%.

Причем рост если и наблюдается, то в основном за счет роста оборота непродовольственных товаров (4,2%). В то время как оборот пищевой продукции, наоборот, снизился (-0,9%).