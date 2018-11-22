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Экономика
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Общероссийский мониторинг показал, что больше половины жителей страны прозябают в бедности

35,6% граждан живут на грани бедности и не могут позволить себе товары длительного пользования: стиральную машину, мобильный телефон, холодильник, не говоря уже о покупке автомобиля. Такие выводы сделаны по итогам мониторинге Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте (РАНХиГС).

Главное – выманить деньги
Главное – выманить деньги
СС0

А вот 22% россиян существуют в полной нищете. Они могут позволить себе покупать только самые необходимые и дешевые продукты. В их потребительской корзине — лишь картофель, хлеб и морковь.

В целом же более 70% жителей страны вынуждены экономить, констатирует Газета.ru.

Издание отмечает, что запросы россиян на покупку еды и одежды почти не растут в последнее время. За три года (по отношению к сентябрю 2016 года) оборот розничной торговли в сопоставимых ценах вырос всего на 1,8%.

Причем рост если и наблюдается, то в основном за счет роста оборота непродовольственных товаров (4,2%). В то время как оборот пищевой продукции, наоборот, снизился (-0,9%).

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