Ученые выяснили, как бедность в детстве влияет на способность соображать в старости

Чешские исследователи пришли к выводу, что жизнь за чертой бедности в детстве может негативно сказаться на когнитивных функциях в пожилом возрасте. Иначе говоря, такие люди в старости плохо соображают. Сведения о результатах исследований опубликовал портал N+1.

В статье, опубликованной в журнале Neurology, сообщается, что люди, детство которых было бедным, в старости хуже запоминали слова и отличались не таким богатым словарным запасом. При этом на скорость когнитивного спада в старости бедность в детстве не влияла.

С одной стороны, связь может выглядеть ложной. Ведь у детей из богатых и образованных семей больше возможностей получить образование. С другой стороны, развивать речевые функции детей помогают и разговоры с ними. А исследования показали, что на это экономический и социальный статус семьи влияет очень мало.

Ученые под руководством Павлы Чермаковой из чешского Национального института психического здоровья опросили 20244 человека из 16 европейских стран, средний возраст которых на момент опроса составлял 71 год. Проверили их когнитивные функции с помощью тестов. И на большой выборке участников показали, что неблагоприятные условия жизни в детстве могут иметь серьезные долгосрочные последствия на интеллект в будущем.