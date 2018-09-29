Единоросс-миллионер Николай Валуев: фразу «не надо стыдиться бедности» вырвали из контекста

Бывший боксер-профессионал, шоумен и депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что его слова «не надо стыдиться бедности» вырвали из контекста. На самом деле он весьма озабочен проблемой бедности в стране и вовсе не призывал пенсионерку не стыдиться своей бедности, рассказали в РИА «Новости».

Депутат Госдумы Николай Валуев ответил на высказывание пенсионерки из Кемеровской области в ходе он-лайн конференции. Та написала, что ей стыдно жить бедно в такой богатой стране. Валуев ей ответил: «Бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым». Правда, в дальнейшем его ответ исчез с сайта.

Между тем, он вызвало немалое возмущение в соцсетях — ведь сам Валуев, согласно его декларации, в 2017 году заработал 10,5 млн рублей.

В дальнейшем он заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва», что его фразу вырвали из контекста. Депутат, как он сказал, ответил кемеровчанке цитатой из Василия Шукшина. И ответ звучал в определенном контексте.

Николай Валуев,

депутат Госдумы РФ:

Если общество решило на Шукшина агрессивно реагировать, что ж остается? Поймите, контекст был не тот, а кто-то выдернул из контекста. Я отвечал, скорее всего, на какой-нибудь другой вопрос. Заголовки некоторых СМИ звучат таким образом, словно я призываю пенсионерку не стыдиться своей бедности.

Валуев пояснил, что, наоборот, хотел бы выразить свое сожаление о тех проблемах, о которых шла речь. И «было бы полнейшим бредом» оправдывать бедность и призывать людей чувствовать себя комфортно в этой ситуации.

Нестандартным высказыванием в тот же день отличилась депутат-коммунист Вера Ганзя, которая заявила, что зарплаты депутата (около 380 тыс. рублей в месяц) ей не хватает и она вся в долгах. Потом она пояснила, что не хватает ей якобы на благотворительность.