5 апреля
Промышленность Алтая
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Экономика

«Обстановка напряженная, но стабильная». В Барнауле запустили новое производство без оглядки на санкции

На Барнаульском станкостроительном заводе запустили серийное производство многогранных опор освещения. Изготавливать их будет «дочка» БСЗ — предприятие «Станкостальконструкция». Сколько инвестировали в новый промышленный проект и как его запустили в условиях санкций — в материале altapress.ru.

В Барнауле запустили предприятие "Станкостальконструкция".
В Барнауле запустили предприятие "Станкостальконструкция".
Анна Зайкова, altapress.ru.

Что производят на предприятии

На «Станкостальконструкции» производят многогранные металлические опоры для освещения и линий электропередач (ЛЭП), металлооснастку, фундаменты и кронштейны под светильники.

Гендиректор холдинга Игорь Куппа рассказал, что такие многогранные опоры используют на мостах, магистралях и транспортных развязках. На них размещают лампы, сигнальную технику, а также дорожные знаки.

Как производят опоры

На новом заводе установлен гидравлический листогибочный тандемный пресс из Китая, который формирует грани опор. Дальше сваркой швы соединяют на автоматизированной установке.

В Барнауле запустили предприятие &quot;Станкостальконструкция&quot;.
В Барнауле запустили предприятие «Станкостальконструкция».
Анна Зайкова, altapress.ru.
В Барнауле запустили предприятие &quot;Станкостальконструкция&quot;.
В Барнауле запустили предприятие «Станкостальконструкция».
Анна Зайкова, altapress.ru.
В Барнауле запустили предприятие &quot;Станкостальконструкция&quot;.
В Барнауле запустили предприятие «Станкостальконструкция».
Анна Зайкова, altapress.ru.
В Барнауле запустили предприятие &quot;Станкостальконструкция&quot;.
В Барнауле запустили предприятие «Станкостальконструкция».
Анна Зайкова, altapress.ru.
В Барнауле запустили предприятие &quot;Станкостальконструкция&quot;.
В Барнауле запустили предприятие «Станкостальконструкция».
Анна Зайкова, altapress.ru.
В Барнауле запустили предприятие &quot;Станкостальконструкция&quot;.
В Барнауле запустили предприятие «Станкостальконструкция».
Анна Зайкова, altapress.ru.
В Барнауле запустили предприятие &quot;Станкостальконструкция&quot;.
В Барнауле запустили предприятие «Станкостальконструкция».
Анна Зайкова, altapress.ru.
В Барнауле запустили предприятие &quot;Станкостальконструкция&quot;.
В Барнауле запустили предприятие «Станкостальконструкция».
Анна Зайкова, altapress.ru.
В Барнауле запустили предприятие &quot;Станкостальконструкция&quot;.
В Барнауле запустили предприятие «Станкостальконструкция».
Анна Зайкова, altapress.ru.

Цифра

1 тыс. тонн — мощность гидравлического пресса.

Еще цех оснащен железнодорожным тупиком, площадкой для передвижения длинномеров, радиоуправляемым и мостовым кранами.

Сколько денег вложили в развитие

С 2020 года в «Станкостальконструкцию» инвестировали примерно 88 млн рублей. На эти деньги подготовили помещение, закупили и смонтировали оборудование, укомплектовали штат.

По словам И. Куппы, в Алтайском крае производство многогранных металлических опор — единственное и работает оно на импортозамещение.

Игорь Куппа, генеральный директор Барнаульского станкостроительного завода.
Игорь Куппа, генеральный директор Барнаульского станкостроительного завода.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Игорь Куппа,
генеральный директор холдинга «Барнаульский станкостроительный завод»:

Ближайшие места, где делают подобные опоры, — Тюмень и Новосибирск. Мы надеемся загрузить производство заказами от Урала до Дальнего Востока.

Справка

До 4 тыс. многогранных металлических опор будет производить «Станкостальконструкция» в год. На такую мощность предприятие должно выйти к 2023 году.

Как повлияли санкции

Игорь Куппа заверил, что санкции не отразились на работе БСЗ. В холдинге не собираются сокращать штат и за год намерены нарастить объемы производства на 15%.

В Барнауле запустили предприятие &quot;Станкостальконструкция&quot;.
В Барнауле запустили предприятие «Станкостальконструкция».
Анна Зайкова, altapress.ru.

От инвестиционных проектов завод тоже не отказывается.

«Работа с госзаказчиками идет в штатном режиме. Да, сырье подорожало: к примеру, металл для гильз, которого нам нужно до 500 тонн в месяц, прибавил в цене 10%. По цветным металлам увеличение еще серьезнее», — отметил гендиректор.

Как поддержат алтайскую промышленность

На открытии нового производства побывал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он рассказал, как власти могут поддержать «Станкостальконструкцию» и другие предприятия.

Глава края подчеркнул, что в регионе будут субсидировать кредиты на пополнение оборотных средств.

Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:

Сегодня потребность в таких кредитах существует. Субсидирование значительно бы помогло нашим предприятиям преодолеть текущую турбулентную ситуацию. Потребуется направить из краевого бюджета около 200 млн рублей, чтобы помочь компенсировать часть банковской процентной ставки.

В Барнауле запустили предприятие &quot;Станкостальконструкция&quot;.
В Барнауле запустили предприятие «Станкостальконструкция».
Анна Зайкова, altapress.ru.

По словам В. Томенко, санкции все-таки вызывают «большую тревожность». Но обстановка в промышленном секторе по-прежнему стабильная.

Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:

Если мы говорим о промышленности, то ситуация стабильная. Есть запас комплектующих, сырья и других материалов — от двух месяцев до полугода на разных предприятиях.

Дополнительная информация

В холдинг «Барнаульский станкостроительный завод» входят:

  • Барнаульский патронный завод. Здесь выпускают больше 160 видов спортивно-охотничьих патронов, боевые патроны, мишенные установки и оборудование для тиров;
  • «Алтайталь-Холдинг». Производит и продает грузоподъемное оборудование: краны, консольные и грузовые тележки, а также тельферы (подвесные грузоподъемники);
В Барнауле запустили предприятие &quot;Станкостальконструкция&quot;.
В Барнауле запустили предприятие «Станкостальконструкция».
Анна Зайкова, altapress.ru.
  • «Рубин». Занимается монтажом окон, отделкой зданий и ремонтом крыш;
  • «Промгазэнерго». Компания обеспечивает холдинг водой, электричеством и телефонной связью.

Также БСЗ включает: «Термоблок», «Станко-Авто», «Актив-Холдинг» и другие предприятия.

Цифра

1,9 тыс. человек работают в холдинге БСЗ.

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