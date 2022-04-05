«Обстановка напряженная, но стабильная». В Барнауле запустили новое производство без оглядки на санкции

Что производят на предприятии
На «Станкостальконструкции» производят многогранные металлические опоры для освещения и линий электропередач (ЛЭП), металлооснастку, фундаменты и кронштейны под светильники.
Гендиректор холдинга Игорь Куппа рассказал, что такие многогранные опоры используют на мостах, магистралях и транспортных развязках. На них размещают лампы, сигнальную технику, а также дорожные знаки.
Как производят опоры
На новом заводе установлен гидравлический листогибочный тандемный пресс из Китая, который формирует грани опор. Дальше сваркой швы соединяют на автоматизированной установке.
Цифра
1 тыс. тонн — мощность гидравлического пресса.
Еще цех оснащен железнодорожным тупиком, площадкой для передвижения длинномеров, радиоуправляемым и мостовым кранами.
Сколько денег вложили в развитие
С 2020 года в «Станкостальконструкцию» инвестировали примерно 88 млн рублей. На эти деньги подготовили помещение, закупили и смонтировали оборудование, укомплектовали штат.
По словам И. Куппы, в Алтайском крае производство многогранных металлических опор — единственное и работает оно на импортозамещение.
Игорь Куппа,
генеральный директор холдинга «Барнаульский станкостроительный завод»:
Ближайшие места, где делают подобные опоры, — Тюмень и Новосибирск. Мы надеемся загрузить производство заказами от Урала до Дальнего Востока.
Справка
До 4 тыс. многогранных металлических опор будет производить «Станкостальконструкция» в год. На такую мощность предприятие должно выйти к 2023 году.
Как повлияли санкции
Игорь Куппа заверил, что санкции не отразились на работе БСЗ. В холдинге не собираются сокращать штат и за год намерены нарастить объемы производства на 15%.
От инвестиционных проектов завод тоже не отказывается.
«Работа с госзаказчиками идет в штатном режиме. Да, сырье подорожало: к примеру, металл для гильз, которого нам нужно до 500 тонн в месяц, прибавил в цене 10%. По цветным металлам увеличение еще серьезнее», — отметил гендиректор.
Как поддержат алтайскую промышленность
На открытии нового производства побывал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он рассказал, как власти могут поддержать «Станкостальконструкцию» и другие предприятия.
Глава края подчеркнул, что в регионе будут субсидировать кредиты на пополнение оборотных средств.
Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:
Сегодня потребность в таких кредитах существует. Субсидирование значительно бы помогло нашим предприятиям преодолеть текущую турбулентную ситуацию. Потребуется направить из краевого бюджета около 200 млн рублей, чтобы помочь компенсировать часть банковской процентной ставки.
По словам В. Томенко, санкции все-таки вызывают «большую тревожность». Но обстановка в промышленном секторе по-прежнему стабильная.
Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:
Если мы говорим о промышленности, то ситуация стабильная. Есть запас комплектующих, сырья и других материалов — от двух месяцев до полугода на разных предприятиях.
Дополнительная информация
В холдинг «Барнаульский станкостроительный завод» входят:
- Барнаульский патронный завод. Здесь выпускают больше 160 видов спортивно-охотничьих патронов, боевые патроны, мишенные установки и оборудование для тиров;
- «Алтайталь-Холдинг». Производит и продает грузоподъемное оборудование: краны, консольные и грузовые тележки, а также тельферы (подвесные грузоподъемники);
- «Рубин». Занимается монтажом окон, отделкой зданий и ремонтом крыш;
- «Промгазэнерго». Компания обеспечивает холдинг водой, электричеством и телефонной связью.
Также БСЗ включает: «Термоблок», «Станко-Авто», «Актив-Холдинг» и другие предприятия.
Цифра
1,9 тыс. человек работают в холдинге БСЗ.